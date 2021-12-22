Из Екатеринбурга пустят поезда до родины Деда Мороза. Поезд доедет до города Котлас, что находится в 70 километрах от Великого Устюга и резиденции главного волшебника страны. Так, отправиться в долгое путешествие из уральской столицы можно будет 2 и 5 января в 11.15 на поезде №503/504. Обратно он поедет 3 января в 22.30 и 6 января в 21.02.
Кроме того, дополнительные поезда №201/202 отправятся из Екатеринбурга в Москву, уехать можно будет 28 декабря в 4.27, обратно – 29 декабря в 23.45.
Всего на предстоящие праздничные дни холдинг «РЖД» планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим крупнейшие региональные центры с Москвой, Санкт-Петербургом и курортными городами.
Судя по количеству купленных билетов самыми востребованными датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 8 и 9 января. При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов. Приобретайте билеты заранее!
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