Из Екатеринбурга пустят поезда до родины Деда Мороза. Поезд доедет до города Котлас, что находится в 70 километрах от Великого Устюга и резиденции главного волшебника страны. Так, отправиться в долгое путешествие из уральской столицы можно будет 2 и 5 января в 11.15 на поезде №503/504. Обратно он поедет 3 января в 22.30 и 6 января в 21.02.

Кроме того, дополнительные поезда №201/202 отправятся из Екатеринбурга в Москву, уехать можно будет 28 декабря в 4.27, обратно – 29 декабря в 23.45.