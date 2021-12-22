Как правильно выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год?

В Роспотребнадзоре Екатеринбурга сегодня, 22 декабря, рассказали, как правильно выбрать аниматоров на Новый год. Традиционно дети будут ждать Деда Мороза и Снегурочку. По данным сервиса Аvito средняя стоимость услуг аниматоров составляет от 1500 (за 15 минут) до 8000 (за представление в новогоднюю ночь).

Во-первых, согласно постановлению Главного санитарного врача Свердловской области, аниматоры должны иметь QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. При этом требование не распространяется на аниматоров, оказывающих услуги на дому. Тем не менее, рекомендуется заказывать Деда Мороза и Снегурочку именно с QR-кодом.

При выборе Деда Мороза и Снегурочки опирайтесь на мнения друзей и знакомых, а также отзывы о компании. У аниматоров должно быть портфолио, также они должны быть зарегистрированы как ИП, юрлиц или физлицо. Обязательно заключайте с ними письменный договор в двух экземплярах. Иначе при нарушении ваших прав закон "О защите прав потребителей" будет не на вашей стороне.