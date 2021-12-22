Как правильно выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год?

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Рассказываем, на что советуют обратить внимание специалисты и во сколько могут обойтись аниматоры.

В Роспотребнадзоре Екатеринбурга сегодня, 22 декабря, рассказали, как правильно выбрать аниматоров на Новый год. Традиционно дети будут ждать Деда Мороза и Снегурочку. По данным сервиса Аvito средняя стоимость услуг аниматоров составляет от 1500 (за 15 минут) до 8000 (за представление в новогоднюю ночь).


Во-первых, согласно постановлению Главного санитарного врача Свердловской области, аниматоры должны иметь QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. При этом требование не распространяется на аниматоров, оказывающих услуги на дому. Тем не менее, рекомендуется заказывать Деда Мороза и Снегурочку именно с QR-кодом.


При выборе Деда Мороза и Снегурочки опирайтесь на мнения друзей и знакомых, а также отзывы о компании. У аниматоров должно быть портфолио, также они должны быть зарегистрированы как ИП, юрлиц или физлицо. Обязательно заключайте с ними письменный договор в двух экземплярах. Иначе при нарушении ваших прав закон "О защите прав потребителей" будет не на вашей стороне.

Если услуга будет оказана некачественно или не в полном объеме, то вы имеете право обратиться к исполнителю с письменной претензией, опираясь на закон «О защите прав потребителей». Если услуга оказывалась физическим лицом, все споры, связанные с ее оказанием, рассматриваются исключительно в суде. При наличии спора суд применяет нормы закона "О защите прав потребителей" к сделкам гражданина, не являющегося ИП, но систематически выступающего на потребительском рынке в роли исполнителя. Если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без необходимой регистрации, то контрагенты такого субъекта должны иметь те же правовые возможности, что потребители в обычных ситуациях.

Уточнили НАШЕЙ в Роспотребнадзоре Екатеринбурга.

Следующий совет: лучше, если у аниматоров будет педагогическое или актерское образование и опыт работы. Кроме того, обязательно предупредите аниматоров о наличии аллергии у детей на те или иные продукты.


Если во время праздника запланированы спецэффекты: салюты, фейерверки, петарды, бенгальские огни, генераторы снега, дыма, мыльных пузырей, у аниматора должны быть оформлены документы, подтверждающие качество и безопасность этих изделий и оборудования. Это может быть декларация о соответствии или сертификат соответствия.

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