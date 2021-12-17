В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 120 человек. В микрорайоне Светлый минувшей ночью загорелась квартира на третьем этаже 26-этажного дома. Как оценили в ГУ МЧС Свердловской области, площадь возгорания составила 10 кв. метров. На вызов приехали 22 пожарных и 8 единиц техники.
Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 10 детей. Открытое горение ликвидировали в 22.47. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.59.
В результате инцидента никто не пострадал, сейчас сотрудники полиции выясняют причины возгорания. По данным других СМИ в огне погибла кошка, а пожар устроил сам владелец квартиры после ограбления аптеки. Мужчина убегал от полиции и так решил замести следы. Информацию НАШЕЙ подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В полицию обратилась женщина-фармацевт, которой мужчина угрожал молотком.
— Женщина оказалась не робкого десятка и быстро сообразила, как сделать так, чтобы ущерб был минимальным. Она предложила незваному гостю перевести 1000 рублей по номеру мобильного телефона. Злоумышленник, не ожидая такого поворота событий, даже в некотором роде растерялся. И в спешке предоставил номер телефона своей матери. А когда сообразил, что накосячил, сообщил свой номер, куда и были переведены деньги. Довольный, что за считаные секунды «заработал» 1000 рублей, нападавший покинул аптеку. Мужчина жил буквально в соседнем доме. Грабитель, увидев из окна прибывших полицейских, находясь в неадекватном состоянии и в сильной степени алкогольного опьянения, поджег собственное жилище. Любитель «сбора дани» с аптек содержится под стражей, — рассказал НАШЕЙ Валерий Горелых.
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