Как свердловчанам получить новые пособия для семей с детьми

С 1 июля в Свердловской области начали принимать заявления на новые "Путинские" пособия, которые президент России анонсировал в конце апреля в послании Федеральному Собранию. Это сразу три выплаты для семей с детьми и будущим мамам. Рассказываем, кому они положены, как их получить и какие документы необходимы.
Для первых двух пособий, по беременности и для родителей-одиночек, учитывается доход семьи за 12 месяцев. Среднедушевой размер дохода не должен превышать прожиточного минимума региона 2021 года, а это - 11 206 рублей. В доход учитывается зарплата, алименты, стипендия, пенсия и другие выплаты. Учитывается доход всех членов семьи, в том числе и студентов до 23 лет. Также, если человек подает заявление в июля - то считается доход с марта 2020 по февраль 2021, а если в августе - то с апреля 2020 по март 2021 года и так далее.
Помимо учета дохода применяется и комплексная оценка нуждаемости: каким имуществом владеет семья. Допускается владение одной квартирой, домом, дачей, гаражом, автомобилем, одним мотоциклом. В случае, если у семьи несколько квартир - проверяется площадь на каждого члена семьи – в пределах 24 квадратных метров на каждого. Несколько домов – 40 квадратных метров на каждого члена семьи.
- Пособие для женщин, вставший на ранний учет по беременности.
Встать на учет необходимо до 12 недель, а вот написать заявление на получение пособия можно и позже, плоть до момента родов или прерывания беременности. Но не ранее 6 недель беременности. Размер пособия - 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения региона, в 2021 году свердловчанки получат по 5 983 рубля.
- Пособие для родителей-одиночек с детьми от 8 до 17 лет включительно.
Пособие назначается единственному родителю в случае если супруг или супруга умерла, не вписан (вписана) в свидетельство о рождении ребенка, пропал (пропала) без вести. Также пособие назначается опекунам и родителям-одиночкам, в отношении которых есть судебное решение о выплате алиментов. Выплачивается пособие на каждого ребенка, сумма - 50% прожиточного минимума ребенка в области, свердловчане получать по 5925 рублей. Платят исключительно на банковскую карту "Мир". Заявление можно подать через "Госуслуги". Никаких документов, помимо заполнения анкеты, собирать не нужно, кроме подтверждения о выплате стипендии у студентов.
Всю проверку по доходам проверяет Пенсионный фонд самостоятельно, запрашивает информацию в ФНС, МВД, Росимущество, Фонд соцстрахования, службы судебных приставов. Уже принято более 27 тысяч заявлений, и к сожалению, очень много ошибок. Неправильно указывают данные ребенка, реквизиты, серии номера актовой записи, сведения о банковском счете.
И еще одно пособие, заявление на которое можно буде подать с 15 июля до 1 ноября 2021 года.
- Единовременная выплата школьникам от 6 до 18 лет и инвалидам, продолжающим получать образование по общей программе в возрасте от 18 до 23 лет.
Сумма пособия - 10 тысяч рублей, необходимо будет написать заявление на "Госуслугах". И все. Получить пособие можно будет на любую банковскую карту (не только "Мир"). Но для лиц, рожденных не в России, заявление составляется в клиентском отделе ПФР. Выплату начнут производить с 16 августа до 31 декабря. Сумма доходов для этой выплаты не учитывается.
- Кстати, в этом году изменились правила получения бесплатных молочных продуктов для малышей.
- НАША подборка о том, какие выплаты положены мамам в 2021 году.
- Узнайте, в каких случаях врач может не приехать на дом. Даже к ребенку.
- А еще подскажем, какие выплаты больше не нужно продлевать.
- Путин пообещал подарить молодежи денег на посещение музеев, концертов и выставок. Проект назвали "Пушкинская карта".
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев