Как свердловчанам получить новые пособия для семей с детьми

С 1 июля в Свердловской области начали принимать заявления на новые "Путинские" пособия, которые президент России анонсировал в конце апреля в послании Федеральному Собранию. Это сразу три выплаты для семей с детьми и будущим мамам. Рассказываем, кому они положены, как их получить и какие документы необходимы.

Для первых двух пособий, по беременности и для родителей-одиночек, учитывается доход семьи за 12 месяцев. Среднедушевой размер дохода не должен превышать прожиточного минимума региона 2021 года, а это - 11 206 рублей. В доход учитывается зарплата, алименты, стипендия, пенсия и другие выплаты. Учитывается доход всех членов семьи, в том числе и студентов до 23 лет. Также, если человек подает заявление в июля - то считается доход с марта 2020 по февраль 2021, а если в августе - то с апреля 2020 по март 2021 года и так далее.