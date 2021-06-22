Мэр Екатеринбурга ответил, когда Краснознаменную группу вернут на место

Есть федеральный закон о защите гидротехнических сооружений, это то место, где была Краснознаменная группа. У нас есть проект по ее ремонту, выделено 64 млн рублей. Там запланированы мероприятия, связанные с возвращением Краснознаменной группы. Когда мы отремонтируем полностью ГТС, мы Краснознаменную группу вернем туда, где она была. Если деньги учтем на следующий год - приступим к ремонту.