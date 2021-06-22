Мэр Екатеринбурга ответил, когда Краснознаменную группу вернут на место

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Спойлер: точно не в этом году.

Сегодня, 22 июня, на заседании Гордумы Алексей Орлов ответил, при каких условиях получится вернуть старейший памятник Великой Отечественной Войны, а именно - Краснознаменную группу на свое историческое место. На Плотнике группу установили в 1974 году, в убрали в 2013. С тех пор мэрия не может найти подрядчика для восстановительных работ: со слов мэра, никто не хочет браться за столь ответственный проект федерального уровня.

Есть федеральный закон о защите гидротехнических сооружений, это то место, где была Краснознаменная группа. У нас есть проект по ее ремонту, выделено 64 млн рублей. Там запланированы мероприятия, связанные с возвращением Краснознаменной группы. Когда мы отремонтируем полностью ГТС, мы Краснознаменную группу вернем туда, где она была. Если деньги учтем на следующий год - приступим к ремонту.

Ответил Алексей Орлов

Уже два конкурса прошли безрезультатно. Ранее памятник обещали вернуть к 15 июля 2021 года. Только на капитальный ремонт группы из бюджета города планировали выделить 4,7 млн. рублей, а это: ремонт кровли павильона подъемных механизмов, фасада и ограждений, а также установка памятника.

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