Мэр Екатеринбурга ответил, когда Краснознаменную группу вернут на место

Сегодня, 22 июня, на заседании Гордумы Алексей Орлов ответил, при каких условиях получится вернуть старейший памятник Великой Отечественной Войны, а именно - Краснознаменную группу на свое историческое место. На Плотнике группу установили в 1974 году, в убрали в 2013. С тех пор мэрия не может найти подрядчика для восстановительных работ: со слов мэра, никто не хочет браться за столь ответственный проект федерального уровня.
Есть федеральный закон о защите гидротехнических сооружений, это то место, где была Краснознаменная группа. У нас есть проект по ее ремонту, выделено 64 млн рублей. Там запланированы мероприятия, связанные с возвращением Краснознаменной группы. Когда мы отремонтируем полностью ГТС, мы Краснознаменную группу вернем туда, где она была. Если деньги учтем на следующий год - приступим к ремонту.
Уже два конкурса прошли безрезультатно. Ранее памятник обещали вернуть к 15 июля 2021 года. Только на капитальный ремонт группы из бюджета города планировали выделить 4,7 млн. рублей, а это: ремонт кровли павильона подъемных механизмов, фасада и ограждений, а также установка памятника.
- Один из депутатов Госдумы также выступил за возращение памятника. За его возвращение выступал и экс-мэр города Высокинский, но Орлов решил пересмотреть проект.
- Ветераны труда не оценили решение нового главы города.
- "Том Сойер Фест" выбрал, какой дом отреставрировать в этом году. Это здание мэрия его точно не снесет.
- Под Екатеринбургом по кирпичам продают старинное здание, построенное родственниками Мамина-Сибиряка. Один "царский" кирпич - сорок рублей.
- В Екатеринбурге построили детский сад в виде замка.
- Смотрим, как мэрия изменила проект моста на Малышева. Для пешеходов места там почти нет.
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