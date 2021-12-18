Милые, но кусаются и едят тараканов: девушка из Екатеринбурга завела сурикатов

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50175

Продолжаем НАШУ серию об экзотических питомцах жителей Екатеринбурга. Сегодня мы расскажем вам о сурикатах.

Живой подарок

В семье Марины Большаковой первые сурикаты появились около 7 лет назад. Ее отец сделал своей супруге необычный подарок – суриката Варю. Спустя несколько лет Марина съехала от родителей. Но чего-то в жизни не хватало.

Я вышла замуж, мы с мужем решили завести своих питомцев. Именно на сурикате настаивала я, муж сначала не хотел, хотя от Вари мы оба были без ума. Завели сначала одного, но поняли, что часто оставляем его дома одного и ему необходима компания. Так их стало двое.

пояснила Марина.

Сурикат сурикату рознь

У Марины живут два суриката мальчик Морти и девочка Каталина. В природе сурикаты живут стаями по 2–3 семьи, где от 20 до 30 особей. Они как попугаи неразлучники начинают сильно скучать друг без друга. И несмотря на то, что Морти и Каталина похожи как двойняшки – хозяйка их отличает.

Наши сурикаты родные брат и сестра, но из разных пометов. У них разные мордочки, конституция, даже шерсть на ощупь отличается. Но признаюсь честно, отличаем их с трудом. Но у них очень разные характеры, Каталина тихоня, Морти же комментирует каждый свой шаг.

рассказала НАШЕЙ Марина.

Страшный ужин

Эти маленькие зверьки все-таки – хищники, в природе они едят насекомых, ящериц, змей, пауков и мелких грызунов. Но и домашних сурикатов нельзя оставлять без «животного» питания. Раз в месяц Марина покупает большую партию замороженных сверчков, тараканов, мучников и личинок бражника.

Многие заводчики выращивают насекомых сами, мы пробовали, но поняли, что это занятие не для каждого. В итоге мы заказываем их у поставщика. Это дорого, но правильное питание необходимо для здоровья малышей, на этом нельзя экономить. Сейчас в интернете очень много ложной информации, о том, что ухаживать за сурикатами легко, они едят все подряд, добрые, пушистые и милые. Так говорят недобросовестные заводчики, которые хотят поскорее продать потомство и подзаработать.

рассказывает Марина.

Для сурикатов в условиях суровой уральской зимы необходим специальный домик, ультрафиолетовая и инфракрасная лампы, чтобы их организм усваивал кальций и витамин D, а сами зверьки грелись под ними, как под солнышком. В домашних условиях сурикаты доживают до 15 лет.

Матриархат

В семьях сурикатов вожаком стаи является самка. Каталина иногда пытается показать свое лидерство и может укусить даже хозяйку. Марина для зверьков как альфа-самка и ее авторитет должен быть непоколебим.

Они нас выделяют среди других людей, при этом наши ребята с детства видят в доме гостей, и поэтому спокойно позволяют себя погладить, но на руки к другим людям идут не всегда. Когда мы уезжаем из дома надолго, можем попросить маму или друзей присмотреть за ними. Но знаю семьи, где сурикаты не принимают никого, кроме хозяев, и нападают на гостей.

пояснила Марина.

Сурикаты неплохо ладят и с другими животными, если они росли вместе с самого детства. А с любимыми хозяевами даже могут спать в обнимку.

Чаще всего самцы общительные и ласковые, а самки с характером. Но я знаю случаи, где наоборот, агрессивным был самец, и дело было серьезнее, чем укус за палец. Но когда они начинают считать вас своей стаей, они становятся самыми ласковыми и преданными друзьями. Они никогда не дадут вам скучать, мы часто смотрим вместе кино, собравшись в одну кучку.

рассказывает Марина.

Шалость удалась!

Эти зверьки настоящие копатели, в пустынях они роют норы до 1,5 метров в глубину. Морти и Каталина тоже любят копать и поковырять щели и швы, а также – порвать обои, плинтуса и шторы.

Конкретно наши сурикаты очень любят прыгать, и у них это очень здорово получается. Со временем они стали запрыгивать на столы и скидывать все вещи на пол. Потом мы купили квартиру, где досконально продумали весь ремонт. У нас на всех шкафчиках стоят детские замки, но звери очень умные и научились их открывать.

поделилась Марина.

Сурикатов можно, но сложно научить командам. Они понимают слово «нельзя» и интонации голоса, приучены к лотку.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50175

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined