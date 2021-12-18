Милые, но кусаются и едят тараканов: девушка из Екатеринбурга завела сурикатов

Многие заводчики выращивают насекомых сами, мы пробовали, но поняли, что это занятие не для каждого. В итоге мы заказываем их у поставщика. Это дорого, но правильное питание необходимо для здоровья малышей, на этом нельзя экономить. Сейчас в интернете очень много ложной информации, о том, что ухаживать за сурикатами легко, они едят все подряд, добрые, пушистые и милые. Так говорят недобросовестные заводчики, которые хотят поскорее продать потомство и подзаработать.