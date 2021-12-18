Милые, но кусаются и едят тараканов: девушка из Екатеринбурга завела сурикатов

Живой подарок
В семье Марины Большаковой первые сурикаты появились около 7 лет назад. Ее отец сделал своей супруге необычный подарок – суриката Варю. Спустя несколько лет Марина съехала от родителей. Но чего-то в жизни не хватало.
Я вышла замуж, мы с мужем решили завести своих питомцев. Именно на сурикате настаивала я, муж сначала не хотел, хотя от Вари мы оба были без ума. Завели сначала одного, но поняли, что часто оставляем его дома одного и ему необходима компания. Так их стало двое.
Сурикат сурикату рознь
У Марины живут два суриката мальчик Морти и девочка Каталина. В природе сурикаты живут стаями по 2–3 семьи, где от 20 до 30 особей. Они как попугаи неразлучники начинают сильно скучать друг без друга. И несмотря на то, что Морти и Каталина похожи как двойняшки – хозяйка их отличает.
Наши сурикаты родные брат и сестра, но из разных пометов. У них разные мордочки, конституция, даже шерсть на ощупь отличается. Но признаюсь честно, отличаем их с трудом. Но у них очень разные характеры, Каталина тихоня, Морти же комментирует каждый свой шаг.
Страшный ужин
Эти маленькие зверьки все-таки – хищники, в природе они едят насекомых, ящериц, змей, пауков и мелких грызунов. Но и домашних сурикатов нельзя оставлять без «животного» питания. Раз в месяц Марина покупает большую партию замороженных сверчков, тараканов, мучников и личинок бражника.
Многие заводчики выращивают насекомых сами, мы пробовали, но поняли, что это занятие не для каждого. В итоге мы заказываем их у поставщика. Это дорого, но правильное питание необходимо для здоровья малышей, на этом нельзя экономить. Сейчас в интернете очень много ложной информации, о том, что ухаживать за сурикатами легко, они едят все подряд, добрые, пушистые и милые. Так говорят недобросовестные заводчики, которые хотят поскорее продать потомство и подзаработать.
Для сурикатов в условиях суровой уральской зимы необходим специальный домик, ультрафиолетовая и инфракрасная лампы, чтобы их организм усваивал кальций и витамин D, а сами зверьки грелись под ними, как под солнышком. В домашних условиях сурикаты доживают до 15 лет.
Матриархат
В семьях сурикатов вожаком стаи является самка. Каталина иногда пытается показать свое лидерство и может укусить даже хозяйку. Марина для зверьков как альфа-самка и ее авторитет должен быть непоколебим.
Они нас выделяют среди других людей, при этом наши ребята с детства видят в доме гостей, и поэтому спокойно позволяют себя погладить, но на руки к другим людям идут не всегда. Когда мы уезжаем из дома надолго, можем попросить маму или друзей присмотреть за ними. Но знаю семьи, где сурикаты не принимают никого, кроме хозяев, и нападают на гостей.
Сурикаты неплохо ладят и с другими животными, если они росли вместе с самого детства. А с любимыми хозяевами даже могут спать в обнимку.
Чаще всего самцы общительные и ласковые, а самки с характером. Но я знаю случаи, где наоборот, агрессивным был самец, и дело было серьезнее, чем укус за палец. Но когда они начинают считать вас своей стаей, они становятся самыми ласковыми и преданными друзьями. Они никогда не дадут вам скучать, мы часто смотрим вместе кино, собравшись в одну кучку.
Шалость удалась!
Эти зверьки настоящие копатели, в пустынях они роют норы до 1,5 метров в глубину. Морти и Каталина тоже любят копать и поковырять щели и швы, а также – порвать обои, плинтуса и шторы.
Конкретно наши сурикаты очень любят прыгать, и у них это очень здорово получается. Со временем они стали запрыгивать на столы и скидывать все вещи на пол. Потом мы купили квартиру, где досконально продумали весь ремонт. У нас на всех шкафчиках стоят детские замки, но звери очень умные и научились их открывать.
Сурикатов можно, но сложно научить командам. Они понимают слово «нельзя» и интонации голоса, приучены к лотку.
- Читайте НАШИ прошлые статьи о необычных домашних питомцах из Екатеринбурга! Так, гимнастка спасла голубя, застрявшего в битуме. Птица так полюбила хозяйку, что стала с ней танцевать. Сама девушка даже создала сценический костюм, вдохновляясь новым другом.
- А вот другая уралочка завела в доме настоящего сурка, зверек стал звездой TikTok.
- Эта сова уже никогда не взлетит. Зато теперь у нее новый дом и новая семья. История совы Крали, которая пережила болезни и ДТП. Зато теперь живет в комфорте.
- Главный зооспасатель Урала рассказал о главной ошибке владельцев котов и кошек.
- Этого мини-пига хотели отравить соседи, но в Екатеринбурге для него нашлась новая хозяйка. История хрюшки в материале НАШЕЙ!
- Хитрый, как в сказке, а питается сырым мясом. Екатеринбурженка приютила у себя лиса: фото и видео в материале НАШЕЙ.
- Екатеринбурженка стала "мамой" для трех обезьян. Она призналась, что без должного воспитания макаки могут стать очень опасными.
- Вечный беспорядок и искусанные в кровь руки. Каково это, завести в доме енота?
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев