Сегодня, 27 октября в Свердловской области водитель иномарки погиб в аварии с грузовиком. Около 7 утра на 3-ем километре трассы "Серов-Североуральск-Ивдель" 29-летний водитель грузового фургона Hyundai, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону Краснотурьинска, выехал на встречку и врезался сразу в два автомобиля Toyota и Chevrolet Niva. Водитель последней, 54-летний мужчина, погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель Toyota, 58-летний мужчина, не пострадал, а водителя грузовика госпитализировали в больницу Серова.