На Урале водитель грузовика уснул за рулем и снес две иномарки. Есть погибший

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Он вез молочную продукцию из Нижнего Тагила в Серов.

Сегодня, 27 октября в Свердловской области водитель иномарки погиб в аварии с грузовиком. Около 7 утра на 3-ем километре трассы "Серов-Североуральск-Ивдель" 29-летний водитель грузового фургона Hyundai, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону Краснотурьинска, выехал на встречку и врезался сразу в два автомобиля Toyota и Chevrolet Niva. Водитель последней, 54-летний мужчина, погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель Toyota, 58-летний мужчина, не пострадал, а водителя грузовика госпитализировали в больницу Серова.

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Стаж вождения водителя Hyundai составляет 11 лет. Сам водитель пояснил, что в 2 часа ночи он выехал из Нижнего Тагила, предварительно загрузившись молочной продукцией. Приехав в Серов осуществил частичную выгрузку и поехал в Краснотурьинск и по дороге уснул за рулем. На момент ДТП все водители были пристегнуты ремнем безопасности. Состояние опьянения у водителя грузового фургона не установлено.

Рассказали НАШЕЙ в свердловской Госавтоинспекции.

Расследование аварии продолжается.

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