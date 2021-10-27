Сегодня, 27 октября в Свердловской области водитель иномарки погиб в аварии с грузовиком. Около 7 утра на 3-ем километре трассы "Серов-Североуральск-Ивдель" 29-летний водитель грузового фургона Hyundai, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону Краснотурьинска, выехал на встречку и врезался сразу в два автомобиля Toyota и Chevrolet Niva. Водитель последней, 54-летний мужчина, погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель Toyota, 58-летний мужчина, не пострадал, а водителя грузовика госпитализировали в больницу Серова.
Стаж вождения водителя Hyundai составляет 11 лет. Сам водитель пояснил, что в 2 часа ночи он выехал из Нижнего Тагила, предварительно загрузившись молочной продукцией. Приехав в Серов осуществил частичную выгрузку и поехал в Краснотурьинск и по дороге уснул за рулем. На момент ДТП все водители были пристегнуты ремнем безопасности. Состояние опьянения у водителя грузового фургона не установлено.
Расследование аварии продолжается.
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