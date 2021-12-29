Надоели оливье и селедка под шубой? Нестандартные рецепты для новогоднего стола

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Шеф-повар из Екатеринбурга Василий Бочанов предлагает рецепты горячих блюд, закусок, салатов и десертов.

Из года в год готовите на Новый год оливье и селедку под шубой? Шеф-повар из Екатеринбурга Василий Бочанов предлагает интересные рецепты горячих блюд, закусок, салатов и десертов.

Рулет из свинины с хурмой

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  • Свиная вырезка 500-600 г;
  • Фольга;
  • Для маринада: столовая ложка устричного соуса, горчицы и томатной пасты, саль, аджика, специи (сухие грибы, тимьян, розмарин, чеснок, корица);
  • Шпинат 130 г;
  • Сливочный сыр 80 г;
  • · Кедровые орехи 40 г;
  • · Сырокопченый бекон 250 г;
  • · Хурма 6 штук;
  • · Пиво 150 мл;
  • · Соевый соус 25 г;
  • · Мед 15 г.

Свиную вырезку чистим от пленок, выкладываем ровным пластом и отбиваем молотком, и отправляем мясо мариноваться на 15 минут. Шпинат обдаем кипятком и остужаем в холодной воде, после чего – выкладываем на мясо вместе с сыром и орехами. Заворачиваем рулет. На фольге выкладываем бекон, сверху кладем наш рулет, заворачиваем его в фольгу и оставляем на час в холодильнике. После чего обжариваем его на растительном масле с добавлением специй. Когда мясо будет готово добавляем хурму, нарезанную дольками, пиво (смешанное с медом, соевым соусом). Отправляем рулет в духовку на полчаса, предварительно закрыв крышкой или фольгой, готовим при 180 градусах. Готово!

Мини-бутерброды с щучьей икрой

  • Бородинский хлеб;
  • Одно вареное яйцо;
  • Две столовые ложки сливочного масла;
  • Укроп и другая зелень;
  • Щучья икра;
  • Красный лук и яблочный уксус для маринада;
  • Нерафинированное подсолнечное масло.

Нарезаем хлеб, обжариваем на сливочном масле. Натертое вареное яйцо смешиваем с сливочным маслом и зелень. Нарезанный полукольцами лук маринуем в яблочном уксусе 15 минут. Яичную смесь намазываем на хлеб, кладем икру и лук с зеленью. Приятного аппетита!

Оладушки со слабосоленой красной рыбой

  • Красная слабосоленая форель;
  • Пышные оладушки или батон;
  • Сметана;
  • Корень хрена;
  • Зеленый лук и укроп для украшения.

Тонко нарезаем форель поперек волокон. Жарим оладушки или кусочки хлеба. Корень хрена натираем на терке и смешиваем со сметаной, солим, перчим. Собираем закуску: на оладушки выкладываем смесь из хрена и сметаны, сверху рыбу и украшаем все зеленью.

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Сырные шарики

  • Сыр «Брынза»;
  • Свежая мята;
  • Курага;
  • Чернослив;
  • Фисташки;
  • Мед для подачи.

Разминаем сыр вилкой или руками, добавляем мелко нарезанную мяту и катаем из этого небольшие лепешки из сыра. Внутрь кладем нарезанные сухофрукты, а затем формируем шарики. Перед подачей можно обвалять их в мелко нарезанных фисташках.

Варим глинтвейн!

Теплый салат с куриной печенью

  • Куриная печень 100 г;
  • Крахмал 30 г;
  • Один апельсин;
  • Томаты черри 10 шт;
  • Бекон 30 г;
  • Руккола 30 г;
  • Ржаной хлеб 20 г;
  • Подсолнечное масло 30 мл;
  • ·Для заправки: Чайная ложка меда, винного уксуса, полчайной ложки горчицы, два стакана апельсинового сока и 200 мл оливкового масла.

Чистим печень от пленок и жилок, обваливаем в крахмале и обжариваем на среднем огне до корочки. Отдельно жарим нарезанный крупным кубиком бекон, там же до золотистой корочки кусочки ржаного хлеба. Нарезаем на дольки апельсин, а томаты – пополам. Готовим заправку: смешиваем рукколу с томатами, апельсинами, беконом и сухарями. На заправку кладем печень, готово!

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Маринованный лосось

  • Филе лосося 1 кг;
  • Морская соль 700 г;
  • Сахар песок 300 г;
  • Цедра одного апельсина и лимона;
  • Семя кориандра, фенхеля;
  • Специи: перец копченый, стебли и зелень укропа;
  • Водка или текила - 50 мл;
  • Столовая ложка горчица.

Филе чистим от кожи, костей и пленок. Смешиваем соль, сахар, прогретые на сковороде специи, цедру апельсина, цедру лимона, стебли укропа и алкоголь. Половину этой смеси выкладываем на дно контейнера, сверху кладем рыбу и засыпаем оставшейся солью. Оставляем на шесть часов. После чего промываем рыбу холодной водой, обмазываем горчицей и посыпаем укропом. Заворачиваем ее в пергамент или пленку, и снова убираем в холодильник на 6-8 часов.

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Новогоднее печенье

  • Мука обычная (125 г) и миндальная (75 г);
  • Сахар 50 г;
  • Сливочное масло 100 г;
  • Ванильный сахар - 5 г;
  • Одной яйцо иди вода.

Замешиваем тесто, затем раскатываем его в пласт толщиной 3 мм. Вырезаем фигурки в виде сердечек, звездочек или елочек. Выпекаем печенье в течении 12 минут. Украшаем глазурью или мармеладом. Приятного аппетита!

Посмотреть другие рецепты вы можете на YouTube- канале «Кухня Бочанова»!

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