Надоели оливье и селедка под шубой? Нестандартные рецепты для новогоднего стола

Свиная вырезка 500-600 г;

Фольга;

Для маринада: столовая ложка устричного соуса, горчицы и томатной пасты, саль, аджика, специи (сухие грибы, тимьян, розмарин, чеснок, корица);

Шпинат 130 г;

Сливочный сыр 80 г;

· Кедровые орехи 40 г;

· Сырокопченый бекон 250 г;

· Хурма 6 штук;

· Пиво 150 мл;

· Соевый соус 25 г;

· Мед 15 г.

Свиную вырезку чистим от пленок, выкладываем ровным пластом и отбиваем молотком, и отправляем мясо мариноваться на 15 минут. Шпинат обдаем кипятком и остужаем в холодной воде, после чего – выкладываем на мясо вместе с сыром и орехами. Заворачиваем рулет. На фольге выкладываем бекон, сверху кладем наш рулет, заворачиваем его в фольгу и оставляем на час в холодильнике. После чего обжариваем его на растительном масле с добавлением специй. Когда мясо будет готово добавляем хурму, нарезанную дольками, пиво (смешанное с медом, соевым соусом). Отправляем рулет в духовку на полчаса, предварительно закрыв крышкой или фольгой, готовим при 180 градусах. Готово!