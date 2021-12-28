В Екатеринбурге запустят два салюта в честь Нового года, заявил сегодня, 28 декабря, глава Управления культуры мэрии уральской столицы Илья Марков. На первый можно будет посмотреть уже завтра, 29 декабря. Салют будет приурочен к открытию ледового городка, который 31 декабря будет работать до 4 часов ночи. Мы уже рассказывали, как будет выглядеть ледовый городок в этом году. Наконец-то здесь установят детские горки! Второй салют запустят там же сразу после обращения Владимира Путина, то есть в полночь. До поздней ночи будет работать и Парк имени Маяковского.