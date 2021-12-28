В Екатеринбурге запустят два салюта в честь Нового года

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Рассказываем, где и когда на них можно будет полюбоваться.

В Екатеринбурге запустят два салюта в честь Нового года, заявил сегодня, 28 декабря, глава Управления культуры мэрии уральской столицы Илья Марков. На первый можно будет посмотреть уже завтра, 29 декабря. Салют будет приурочен к открытию ледового городка, который 31 декабря будет работать до 4 часов ночи. Мы уже рассказывали, как будет выглядеть ледовый городок в этом году. Наконец-то здесь установят детские горки! Второй салют запустят там же сразу после обращения Владимира Путина, то есть в полночь. До поздней ночи будет работать и Парк имени Маяковского.

Будут целых два фейерверка: первый 29 декабря на открытии ледового городка, которое начнется в 17.00, а второй, 31 декабря, — сразу после обращения президента. Мы договорились с коллегами из правоохранительных органов, что время работы ледового городка будет ограничено тремя часами ночи. Мы всех ждем в новогоднюю ночь, но с трех часов будем работать только на выход и уже в четыре часа планируем закрыть ледовый городок. Вторая городская площадка — парк имени Маяковского, который также будет работать до трех часов ночи.

Пояснил Илья Марков.

В ледовом городке ежедневно до 10 января в 15.00 и в 17.00 будут показывать короткий новогодний спектакль для детей. Бесплатно! Кроме того, к Новому году мэрия совместно с сервисом 2GIS выпустили карту новогодних арт-объектов города: теперь здесь отмечены огромные светящиеся шары и другие красочные декорации. Посмотреть подборку можно по ссылке.

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