Почта России не будет работать три дня в новогодние каникулы

Почта России сегодня, 27 декабря, опубликовала график работы отделений на период новогодних каникулы. Так ,31 декабря почтовые отделения Екатеринбурга и Свердловской области будут работать по графику воскресенья. Большинство отделений даже в канун Нового года будут принимать посетителей до 20 вечера. Круглосуточные отделения возобновят работу уже 1 января в 10.00.
Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.
Уже с 3 января все отделения снова будут работать по привычным графикам. Исключением могут стать лишь сельские и отдаленные населенные пункты. При необходимости уточняйте график работы на сайте pochta.ru.
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