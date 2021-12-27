Пять торговых центров Екатеринбурга не будут работать 1 января 2022 года

НАША собрала в одну подборку графики работ торговых центров в период новогодних праздников с 31 декабря по 10 января. Предлагаем ознакомиться, прежде чем бежать за новогодними покупками в последний момент!

ТРЦ "Гринвич" 31 декабря будет работать лишь до 20.00, 1 января в торговом центре будут работать лишь рестораны, бары, кинотеатр и магазин "Гипербола". Начиная со 2 января ТРЦ работает в обычном режиме.

31 декабря будет работать лишь до 20.00, 1 января в торговом центре будут работать лишь рестораны, бары, кинотеатр и магазин "Гипербола". Начиная со 2 января ТРЦ работает в обычном режиме. В "Радуга-Парке" 31 декабря тоже сокращенный день. ТЦ работает до 20.00, лишь только гипермаркет "Окей" до 21.00. 1 января ТРЦ начинает работать с 14.00 (работать будет "Окей", кинотеатр, "Радуга Лэнд", "Бубль Гум", "Леонардо" и рестораны).

ТЦ работает до 20.00, лишь только гипермаркет "Окей" до 21.00. 1 января ТРЦ начинает работать с 14.00 (работать будет "Окей", кинотеатр, "Радуга Лэнд", "Бубль Гум", "Леонардо" и рестораны). А вот торговый центр "Мегаполис" 31 декабря работает до 19.00, а 1 января не работает совсем, за исключением кинотеатра, супермаркетов и кафе. Заведения общепита здесь начнут работать с 13.00.

31 декабря работает до 19.00, а 1 января не работает совсем, за исключением кинотеатра, супермаркетов и кафе. Заведения общепита здесь начнут работать с 13.00. На каникулы уходит гипермаркет "Сима-ленд" . 31 декабря магазин работает лишь до 18.00, 1 января не будет работать совсем. Но начиная со 2 января вернется к обычному графику работы.

. 31 декабря магазин работает лишь до 18.00, 1 января не будет работать совсем. Но начиная со 2 января вернется к обычному графику работы. Аналогичный график и у ТЦ "Успенский". 31 декабря торговый центр работает до 20.00, 1 января здесь - выходной.

31 декабря торговый центр работает до 20.00, 1 января здесь - выходной. ТРЦ "Парк Хаус" тоже решили 1 января не работать. 31 декабря ТРЦ работает до 20.00, однако продуктовый магазин "Перекресток" будет работать до 23.00 все праздники (1 января начиная с 12.00, далее с 10.00). Кинотеатр "Премьер Зал" 31 декабря работает с 10.00 до 18.00, а 1 января с 11.00 до 2 часов ночи.

31 декабря ТРЦ работает до 20.00, однако продуктовый магазин "Перекресток" будет работать до 23.00 все праздники (1 января начиная с 12.00, далее с 10.00). Кинотеатр "Премьер Зал" 31 декабря работает с 10.00 до 18.00, а 1 января с 11.00 до 2 часов ночи. ТРЦ "Фан-Фан" будет работать в праздники частично. 31 декабря все заведения закрываются примерно на час раньше, 1 января совсем не будет работать торговая галерея и фитнес-клуб, а вот кинотеатр, контактный зоопарк, детский центр начинают работать с 12.00 до поздней ночи.

31 декабря все заведения закрываются примерно на час раньше, 1 января совсем не будет работать торговая галерея и фитнес-клуб, а вот кинотеатр, контактный зоопарк, детский центр начинают работать с 12.00 до поздней ночи. ТЦ "Кит" 31 декабря будет работать с 10.00 до 20.00, а вот 1 января здесь не откроется ни один магазин.

31 декабря будет работать с 10.00 до 20.00, а вот 1 января здесь не откроется ни один магазин. В ТРЦ "Мега" крупные магазины продолжат работать и в каникулы. Сам ТРЦ будет работать 31 декабря с 10.00 до 18.00, а 1 января с 14.00 до 22.00. Отельный график работы у гипермаркета "Ашан", 31 декабря он работает с 7.30 до 20.00, 1 января - выходной.

Пишите в комментариях под новостью, график работ каких торговых центров также интересует вас? До этого НАША рассказывала, как в Новый год будет работать Почта России и регистрационно-экзаменационные подразделения УГИБДД Екатеринбурга.

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