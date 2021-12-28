Военные на вертолете привезли Деда Мороза к детям-сиротам из Екатеринбурга

Летчики Центрального военного округа привезли Деда Мороза на вертолете к детям-сиротам из дома-интерната в Екатеринбурге. Они исполнили желания нескольких ребят в рамках акции "Елка желаний" и дали нескольким мальчишкам попробовать себя в качестве пилота вертолета МИ-8АМТШ. Ежегодно эта техника встречает космонавтов на Земле.
- Готовимся встречать Новый год! НАША выяснила, что сразу пять торговых центров в Екатеринбурге не будут работать 1 января. До этого НАША рассказывала, как в Новый год будет работать Почта России и регистрационно-экзаменационные подразделения УГИБДД Екатеринбурга.
- Автолюбители снова построили новогоднюю автоелку! На этот раз из 120 машин (ВИДЕО).
- Рассказываем, как правильно выбрать Снегурочку и Деда Мороза на Новый год.
- Читайте НАШЕ интервью с Главным Дедом Морозом России: чем волшебник занимается летом, о чем просят взрослые и какие он сам получает подарки.
- Рассказываем про зимний отдых в Екатеринбурге (и даже без QR-кода): катки, лыжи, сноуборд и бублики - все в одной подборке.
- До этого мы рассказывали, как будет выглядеть ледовый городок в этом году. Наконец-то здесь установят детские горки!
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев