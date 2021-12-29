Как будет работать общественный транспорт Екатеринбурга в новогоднюю ночь?

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На время каникул автобусов и троллейбусов в городе будет значительно меньше.

В мэрии Екатеринбурга сегодня, 29 декабря, пояснили, как будет работать общественный транспорт Екатеринбурга в новогоднюю ночь и во время каникул с 1 по 10 января.


Так, в день праздника, 31 декабря, автобусы, трамваи и троллейбусы будут ездить до 23.00, а метрополитен будет открыт до часу ночи 1 января 2022 года.


С 1 по 9 января общественный транспорт города будет работать по расписанию выходного дня, количество выезжающих на рейсы единиц транспорта значительно уменьшится. С 5 утра будут работать трамваи, с 5.30 - троллейбусы, с 6.00 - автобусы и метро. Не забывайте, что стоимость проезда в городском транспорте скоро поднимется до 33 рублей.

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