Из Екатеринбурга запустили первый трамвай в Верхнюю Пышму

Из Екатеринбурга сегодня, 15 декабря, запустили первый трамвай в Верхнюю Пышму, но пока без пассажиров. Трамвайную ветку: контактную сеть и подвижной состав будут тестировать на протяжении недели, а пассажирские трамваи запустят после Нового года. На территории Верхней Пышмы уже готово 99% линии, в Екатеринбурге - 90%. Остались работы только по благоустройству прилегающей территории, которые закончат только весной.
Протяженность трамвайной линии составляет почти 18 километров, на ней будет 25 остановок, время пути между Верхней Пышмой и Екатеринбургом составит 25-30 минут. Предполагается, что в сутки маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек.
Для технического прогона используется вагон, оборудованный специальными измерительными приборами и оснасткой, который движется по путям со скоростью два километра в час. В соответствии с объемом тестируемого участка, на работу потребуется семь дней.
Кроме того, для новой ветки в Верхней Пышме построят высокотехнологичное депо, сейчас разрабатывается его проект. Для линии будут куплены 11 низкопольных трамваев, объем инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей.
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