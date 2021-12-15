Из Екатеринбурга запустили первый трамвай в Верхнюю Пышму

Из Екатеринбурга сегодня, 15 декабря, запустили первый трамвай в Верхнюю Пышму, но пока без пассажиров. Трамвайную ветку: контактную сеть и подвижной состав будут тестировать на протяжении недели, а пассажирские трамваи запустят после Нового года. На территории Верхней Пышмы уже готово 99% линии, в Екатеринбурге - 90%. Остались работы только по благоустройству прилегающей территории, которые закончат только весной.

Протяженность трамвайной линии составляет почти 18 километров, на ней будет 25 остановок, время пути между Верхней Пышмой и Екатеринбургом составит 25-30 минут. Предполагается, что в сутки маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек.