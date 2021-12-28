В Екатеринбурге на год закроют участок улицы Куйбышева. Об этом НАШЕЙ сообщили в мэрии сегодня, 28 декабря. Это будет необходимо для строительства развязки возле концерна "Калина" на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Предприятие «АльмакорГруп» закроет движение транспорта по проезду от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
добавили в мэрии.
Так, участок улицы от Куйбышева до Сибирского тракта закроют с 15 января 2022 года до 31 января 2023 года.
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