В Екатеринбурге на год закроют участок улицы Куйбышева

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50280

Это будет необходимо для строительства развязки возле концерна "Калина".

В Екатеринбурге на год закроют участок улицы Куйбышева. Об этом НАШЕЙ сообщили в мэрии сегодня, 28 декабря. Это будет необходимо для строительства развязки возле концерна "Калина" на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Предприятие «АльмакорГруп» закроет движение транспорта по проезду от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

добавили в мэрии.

Так, участок улицы от Куйбышева до Сибирского тракта закроют с 15 января 2022 года до 31 января 2023 года.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50280

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined