Накупил цифронов: на Урале от рук мошенников пострадал машинист электровоза РЖД

На Среднем Урале 36-летний машинист РЖД попался на удочку мошенников. В интернете доверчивый уралец наткнулся на рекламный сайт финансовой биржи, где аферисты пообещали ему прибыль в размере 21% от суммы депозита.
Прикинув мысленно резкий рост своего благосостояния, гражданин достаточно быстро попался на крючок аферистов, сорваться с которого было уже невозможно. Чтобы начать участвовать в бизнесе, работник РЖД оформил в одном из банковских учреждений кредит на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Затем со своего сотового телефона он зашел на официальный сайт компании "Финико", сам зарегистрировал личный кабинет и вложил в надежде на будущее счастье свои денежные средства, не зная о том, что тут же фактически с ними и попрощался.
На эти деньги мужчина купил биткоины, которые при внесении денег на счет преобразуются в цифроны, один такой приравнивался к доллару США. Далее, трейдеры компании использовали эти деньги на биржах. Полученные проценты с вклада в цифронах должны были возвращаться в личный кабинет.
По условиям ежемесячного договора, потерпевший мог снимать проценты, а также в любой момент вывести вложенные им деньги. Мошенники дали почувствовать ему вкус прибыли, позволив снять 152 тысячи рублей из вложенной суммы. После чего мышеловка захлопнулась, доступ к вложенным финансам был раз и навсегда перекрыт.
Следственным подразделением отдела полиции Красноуфимска по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Начато расследование.
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