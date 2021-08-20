Накупил цифронов: на Урале от рук мошенников пострадал машинист электровоза РЖД

Прикинув мысленно резкий рост своего благосостояния, гражданин достаточно быстро попался на крючок аферистов, сорваться с которого было уже невозможно. Чтобы начать участвовать в бизнесе, работник РЖД оформил в одном из банковских учреждений кредит на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Затем со своего сотового телефона он зашел на официальный сайт компании "Финико", сам зарегистрировал личный кабинет и вложил в надежде на будущее счастье свои денежные средства, не зная о том, что тут же фактически с ними и попрощался.