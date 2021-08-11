Не пришлось ехать в США! Трехлетний екатеринбуржец получил самое дорогое в мире лекарство

Трехлетнему екатеринбуржцу Саше Лабутину с редким генетическим заболеванием спинальная мышечная атрофия сегодня, 11 августа, поставили спасительный укол! Теперь ребенок будет жить. Впервые за инъекцией семье не пришлось ехать в США, препарат привезли в Екатеринбург, в Областную детскую больницу. Доставили лекарство "Золгенсма" самолетом, а хранили заветный укол в криокапсуле с сухим льдом при температуре -80 градусов.

При диагнозе СМА ребенок постепенно теряет способность двигаться, постепенно угасают мышцы тела, утрачивается способность двигать руками и ногами, глотать, а позже и дышать. В России есть несколько альтернатив лечения: или укол "Золгенсма", или пожизненная терапия другими препаратами. Которые, как и самое дорогое лекарство в мире, стоит немалых денег.