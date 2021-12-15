Неизвестный с оружием ограбил банк Екатеринбурга на 10 миллионов рублей

В Екатеринбурге неизвестный мужчина ограбил отделение банка на улице Декабристов (Октябрьский район) на 10 миллионов рублей, сообщил НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. Бандит ворвался в банк 14 декабря прямо перед самым закрытием, около 19.05, когда посетителей уже практически не было. Он стал угрожать пистолетом сотрудникам банка и один раз выстрелил в воздух.
По описанию пострадавших грабителю около 50 лет, рост около 180-185 сантиметров, его лицо было спрятано под синей кофтой. Он был одет в длинную куртку с капюшоном.
Тревожный сигнал о данном ЧП в дежурную часть ОП № 7 от сотрудников ЧОП «Варяг», который по договору обслуживает это финансовое учреждение. К счастью, сведений о раненых и погибших не поступало. Забрав добычу, грабитель спешно ретировался. Сейчас сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев, детально анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей, а также отрабатывают на причастность к преступлению ранее судимых из числа недавно освободившихся из колонии, и склонных к такого рода противоправной деятельности. В кратчайший срок полиция возбудит уголовное дело. С большой долей вероятности это может быть ст. 162 УК РФ - "Вооруженный разбой". Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Раскрытие преступления взято на контроль руководством ГУ МВД области.
Следственно-оперативную группу, которая занимается расследованием ЧП, возглавляет глава городского гарнизона Игорь Озеров. Всех, кто мог видеть преступника, просят звонить по телефону 8(343)358-71-61. Расследование продолжается.
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