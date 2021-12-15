Неизвестный с оружием ограбил банк Екатеринбурга на 10 миллионов рублей

В Екатеринбурге неизвестный мужчина ограбил отделение банка на улице Декабристов (Октябрьский район) на 10 миллионов рублей, сообщил НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. Бандит ворвался в банк 14 декабря прямо перед самым закрытием, около 19.05, когда посетителей уже практически не было. Он стал угрожать пистолетом сотрудникам банка и один раз выстрелил в воздух.

По описанию пострадавших грабителю около 50 лет, рост около 180-185 сантиметров, его лицо было спрятано под синей кофтой. Он был одет в длинную куртку с капюшоном.