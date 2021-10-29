Открытие Макаровского моста в Екатеринбурге затянется ради торжественной церемонии

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге завершена. Сегодня, 29 октября, в мэрии рассказали о завершении испытаний проезжей части. По факту движение по Макаровскому мосту могли открыть уже сегодня, но еще два дня он будет закрыт для того, чтобы 31 октября в 12.00 власти провели торжественную церемонию открытия.
Вместе с открытием автомобильного движения запустят и трамваи, причем в оба направления. За долгие годы ремонта было расширено количество полос, появилась зона для пешеходов, также рабочие установили защитные экраны и освещение.
Ремонт проезжей части моста должен был закончиться только в середине 2022 года, но мэрия ускорила подрядчика. До конца 2022 года строители возведут очистные сооружения, благоустроят мост и установят архитектурную подвеску, тогда и закончится последний этап реконструкции.
- Во время реконструкции моста погиб строитель. Его семья получит 800 тысяч рублей компенсации от застройщика. Сама реконструкция началась еще летом 2015 года. Сначала построили временный путепровод, снесли одну старую часть, затем построили постоянную новую очередь.
- В Екатеринбурге ради нового жилого комплекса снесут 20 домов. Показываем, как он будет выглядеть.
- Показываем Деревню Универсиады "изнутри": в каких комнатах будут жить спортсмены, а после - студенты, сколько бассейнов будет во Дворце водных видов спорта и что находится внутри Общественного центра? Отвечаем на все вопросы.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев