Открытие Макаровского моста в Екатеринбурге затянется ради торжественной церемонии

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49628

Все работы и испытания были закончены. Но движение не откроют еще два дня.

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге завершена. Сегодня, 29 октября, в мэрии рассказали о завершении испытаний проезжей части. По факту движение по Макаровскому мосту могли открыть уже сегодня, но еще два дня он будет закрыт для того, чтобы 31 октября в 12.00 власти провели торжественную церемонию открытия.


Вместе с открытием автомобильного движения запустят и трамваи, причем в оба направления. За долгие годы ремонта было расширено количество полос, появилась зона для пешеходов, также рабочие установили защитные экраны и освещение.


Ремонт проезжей части моста должен был закончиться только в середине 2022 года, но мэрия ускорила подрядчика. До конца 2022 года строители возведут очистные сооружения, благоустроят мост и установят архитектурную подвеску, тогда и закончится последний этап реконструкции.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49628

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined