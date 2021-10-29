Открытие Макаровского моста в Екатеринбурге затянется ради торжественной церемонии

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге завершена. Сегодня, 29 октября, в мэрии рассказали о завершении испытаний проезжей части. По факту движение по Макаровскому мосту могли открыть уже сегодня, но еще два дня он будет закрыт для того, чтобы 31 октября в 12.00 власти провели торжественную церемонию открытия.

Вместе с открытием автомобильного движения запустят и трамваи, причем в оба направления. За долгие годы ремонта было расширено количество полос, появилась зона для пешеходов, также рабочие установили защитные экраны и освещение.

Ремонт проезжей части моста должен был закончиться только в середине 2022 года, но мэрия ускорила подрядчика. До конца 2022 года строители возведут очистные сооружения, благоустроят мост и установят архитектурную подвеску, тогда и закончится последний этап реконструкции.

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