Под Екатеринбургом грузовик насмерть сбил пожилого пешехода-нарушителя

Сегодня утром, 14 декабря около 8.30, под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП. Грузовик КАМАЗ насмерть сбил пешехода-пенсионера в поселке Горный щит. 71-летний мужчина пересекал дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. В это время грузовик ехал по улице Буденного со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского. Столкновение произошло у дома №25. От полученных травм пенсионер скончался на месте аварии.
Автомашиной КАМАЗ управлял 58-летний мужчина, имеющий общий стаж вождения 22 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 39 раз, имеет неоплаченные штрафы. Освидетельствование на месте происшествия показало, что водитель трезв.
Водитель КАМАЗа пояснил, что ехал со скоростью около 30-40 километров в час, а когда на дорогу неожиданно выбежал пешеход - принял меры экстренного торможения. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта на месте аварии. Расследование трагедии продолжается.
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