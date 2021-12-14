Под Екатеринбургом грузовик насмерть сбил пожилого пешехода-нарушителя

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В истории водителя КАМАЗа уже есть 39 нарушений правил дорожного движения.

Сегодня утром, 14 декабря около 8.30, под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП. Грузовик КАМАЗ насмерть сбил пешехода-пенсионера в поселке Горный щит. 71-летний мужчина пересекал дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. В это время грузовик ехал по улице Буденного со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского. Столкновение произошло у дома №25. От полученных травм пенсионер скончался на месте аварии.

Автомашиной КАМАЗ управлял 58-летний мужчина, имеющий общий стаж вождения 22 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 39 раз, имеет неоплаченные штрафы. Освидетельствование на месте происшествия показало, что водитель трезв.

Пояснили НАШЕЙ в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водитель КАМАЗа пояснил, что ехал со скоростью около 30-40 километров в час, а когда на дорогу неожиданно выбежал пешеход - принял меры экстренного торможения. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта на месте аварии. Расследование трагедии продолжается.

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