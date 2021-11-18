Появились новые детали о краже вакцин от COVID-19 из уральской больницы

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Все сотрудников поликлиники опросят на полиграфе.

Появились новые детали в деле об украденных вакцинах от COVID-19 из больницы Нижнего Тагила. В полиции уточнили количество украденных ампул - это 140 ампул или 280 доз вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"). Уже заведено уголовное дело по статье "Кража чужого имущества".

По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли, в том числе полиграф. Сегодня оперативные мероприятия с использованием современных технических средств будут продолжены. Глава тагильского гарнизона ОВД полковник Абдулкадыров направил дополнительные силы личного состава для оказания практической помощи в расследовании резонансного ЧП.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Препарат украли в ночь с 15 на 16 ноября из служебного помещения поликлиники №2 горбольницы №4, расположенной на улице Металлургов. Днем здание больницы охраняет частное охранное предприятие, в ночью - простой сторож.

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