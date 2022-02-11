С сегодняшнего дня в Екатеринбурге подорожал проезд в общественном транспорте

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Теперь его стоимость составляет 32 рубля.

С сегодняшнего дня, то есть с 11 февраля, в Екатеринбурге официально подорожал проезд в общественном транспорте. Его стоимость выросла на 4 рубля. Теперь одна поездка на любом маршруте обойдется в 32 рубля.


Ранее НАША уже подробно рассказывала о новой стоимости за проезд. В столице Урала с 1 марта начнут работать новые проездные. Подробное об этом можно узнать, прочитав этот материал.


Напомним, в мэрии Екатеринбурга изначально планировали увеличить стоимость проезда уже с 1 февраля. В прошлом году заммэра Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что проезд в общественном транспорте должен стоить 37 рублей. Тем временем пассажиропоток в последнее время рекордно упал.


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