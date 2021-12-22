В Екатеринбурге снимут художественный фильм "Сломя голову" на тему поведенческих стандартов мужчины в обществе. Это будет первая игровая работа Свердловской киностудии после ее перезапуска.

Производство социальной драмы с элементами экшена одобрили в Министерстве культуры России. Это история о преподавателе античной литературы Андрее, который случайно попадает под подозрение в грабеже. Его обвиняют в ограблении банка. Однако он не спешит избавиться от обвинений, благодаря которым его воспринимают как дерзкого налетчика.