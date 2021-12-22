В Екатеринбурге снимут художественный фильм "Сломя голову" на тему поведенческих стандартов мужчины в обществе. Это будет первая игровая работа Свердловской киностудии после ее перезапуска.
Производство социальной драмы с элементами экшена одобрили в Министерстве культуры России. Это история о преподавателе античной литературы Андрее, который случайно попадает под подозрение в грабеже. Его обвиняют в ограблении банка. Однако он не спешит избавиться от обвинений, благодаря которым его воспринимают как дерзкого налетчика.
Это история о мужчинах, о том, как на них влияет устройство современного мира, представления о нем, как на них влияет социальная среда и как мужчины пытаются в этом сложно устроенном социуме состояться. Основная тема фильма состоит в том, что навязанные извне стандарты годятся не для всех и являются условностями. Если для женщин дискурс в основном ведется на уровне «внешних стандартов красоты», то для мужчин в обществе существуют некие «поведенческие стандарты», которым якобы надо соответствовать.
Автором сценария стал Савва Минаев, известный по фильмам «Цой», «За час до рассвета», «Детектив на миллион», «Стажеры». Режиссер картины – Артем Аксененко. В списке его работ – сериалы «Медиатор» и «Лапси», фильмы «Туман», «Мужчина с гарантией».
Фильм покажут в кинотеатрах Екатеринбурга и России, а также на цифровых платформах. Кстати, посмотреть этот фильм можно будет бесплатно по "Пушкинской карте". Это уже третий фильм, который Свердловская киностудия будет снимать в 2022 году.
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