"Сломя голову": в Екатеринбурге снимут социальную драму о мужчинах

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Главного героя, скромного преподавателя, обвинят в ограблении банка.

В Екатеринбурге снимут художественный фильм "Сломя голову" на тему поведенческих стандартов мужчины в обществе. Это будет первая игровая работа Свердловской киностудии после ее перезапуска.


Производство социальной драмы с элементами экшена одобрили в Министерстве культуры России. Это история о преподавателе античной литературы Андрее, который случайно попадает под подозрение в грабеже. Его обвиняют в ограблении банка. Однако он не спешит избавиться от обвинений, благодаря которым его воспринимают как дерзкого налетчика.

Это история о мужчинах, о том, как на них влияет устройство современного мира, представления о нем, как на них влияет социальная среда и как мужчины пытаются в этом сложно устроенном социуме состояться. Основная тема фильма состоит в том, что навязанные извне стандарты годятся не для всех и являются условностями. Если для женщин дискурс в основном ведется на уровне «внешних стандартов красоты», то для мужчин в обществе существуют некие «поведенческие стандарты», которым якобы надо соответствовать.

рассказала генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева

Автором сценария стал Савва Минаев, известный по фильмам «Цой», «За час до рассвета», «Детектив на миллион», «Стажеры». Режиссер картины – Артем Аксененко. В списке его работ – сериалы «Медиатор» и «Лапси», фильмы «Туман», «Мужчина с гарантией».


Фильм покажут в кинотеатрах Екатеринбурга и России, а также на цифровых платформах. Кстати, посмотреть этот фильм можно будет бесплатно по "Пушкинской карте". Это уже третий фильм, который Свердловская киностудия будет снимать в 2022 году.

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