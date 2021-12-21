Наши сотрудники неоднократно выезжали на заявки на Рябинина, 32/2, поступающие из администрации города. К сожалению, мы видели будки, устроенные для этих собак, еду для них — бездомных животных подкармливают местные жители. Эти люди были возмущены появлением наших сотрудников, и когда мы выезжали по новым заявкам из этой локации, мы сталкивались с тем, что собак прячут. Тем не менее, часть безнадзорных животных с Рябинина нам удалось отловить. Их осмотрели ветеринары, привили, обработали от паразитов, вылечили от болезней и стерилизовали. После неагрессивных особей чипировали и выпустили обратно, как того требует федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными РФ».