"Спецавтобаза": жители Академического сами подкармливали стаю агрессивных собак

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Они даже построили для них три будки. Теперь неудивительно, почему собаки не хотят уходить отсюда.

В "Спецавтобазе" НАШЕЙ прокомментировали нашествие бродячих собак в Академическом. Этим утром прокуратура начала проверку сообщения о появлении опасной стаи животных. Собаки, по словам местных жителей, уже покусали семь человек. В ЕМУП "Спецавтобаза" пояснили, что на ловлю бездомных животных по этому адресу только с июля выезжали уже 12 раз! Собаки не уходят, так как их подкармливают местные жители.

Наши сотрудники неоднократно выезжали на заявки на Рябинина, 32/2, поступающие из администрации города. К сожалению, мы видели будки, устроенные для этих собак, еду для них — бездомных животных подкармливают местные жители. Эти люди были возмущены появлением наших сотрудников, и когда мы выезжали по новым заявкам из этой локации, мы сталкивались с тем, что собак прячут. Тем не менее, часть безнадзорных животных с Рябинина нам удалось отловить. Их осмотрели ветеринары, привили, обработали от паразитов, вылечили от болезней и стерилизовали. После неагрессивных особей чипировали и выпустили обратно, как того требует федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными РФ».

Рассказали НАШЕЙ в "Спецавтобазе".

Специалисты призывают не подкармливать бездомных животных, из-за этого бездомные собаки наиболее опасны для людей. Он начинают сбиваться в стаи и перестают бояться человека, а зимой без подкормки становятся агрессивнее. При желании помочь бездомным помогите обрести псам новый дом.

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