Везде есть общая проблема: основная часть деревьев — тополя. Пух, который надоел уже практически всем: мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени, и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать. Надеюсь, вы с понимаем отнесетесь к этому.