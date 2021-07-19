Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга разработать план по вырубке к столице Урала всех тополей. Об этом он сегодня, 19 июля, сообщил в своем Instagram. На огромное количества пуха, летящего с деревьев, свердловский губернатор обратил внимание во время поездки по городским паркам.
Везде есть общая проблема: основная часть деревьев — тополя. Пух, который надоел уже практически всем: мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени, и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать. Надеюсь, вы с понимаем отнесетесь к этому.
Вот только вырубка тополей может не понравится эко-активистам, а на "тополиный переворот" уйдет не меньше 10-15 лет.
- Впервые о вырубке тополей заговорили в городской думе Екатеринбурга. Депутаты написали обращение к Алексею Орлову с просьбой хотя бы не сажать тополя в новых районах.
- Пыльца тополей и берез чаще всего встречается у уральцев.
- Врачи дали три совета, как спасти себя от приступа аллергии. И почему это заболевание действительно опасно.
- Ладно тополя, но может быть в Екатеринбурге все-таки уберут лишние заборы ? Отвечает сам мэр Алексей Орлов.
- Хорошие новости! После долгого ремонта наконец-то включили фонтан в Дендропарке. Самое то, в такую жару.
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