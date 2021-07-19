Свердловский губернатор поручил вырубить в Екатеринбурге все тополя

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Правда уйдет на это от 10 до 15 лет.

Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга разработать план по вырубке к столице Урала всех тополей. Об этом он сегодня, 19 июля, сообщил в своем Instagram. На огромное количества пуха, летящего с деревьев, свердловский губернатор обратил внимание во время поездки по городским паркам.

Везде есть общая проблема: основная часть деревьев — тополя. Пух, который надоел уже практически всем: мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени, и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать. Надеюсь, вы с понимаем отнесетесь к этому.

Сообщил Евгений Куйвашев.

Вот только вырубка тополей может не понравится эко-активистам, а на "тополиный переворот" уйдет не меньше 10-15 лет.

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