В Екатеринбурге снова заработал фонтан в Дендропарке

В Екатеринбурге после ремонта запустили фонтан в Дендропарке, сообщили НАШЕЙ читатели сегодня, 19 июля. Фонтан не работал с начала лета, несмотря на жару. Многие ждали его открытия. О том, почему он был закрыт, НАША узнала в мэрии.
Фото: Читатель НАШЕЙ
Это был небольшой косметический ремонт чаши фонтана, на который из бюджета выделили около ста тысяч рублей.
Уточнили НАШЕЙ в мэрии.
Всего в Екатеринбурге восемь фонтанов, которые работают с 11 утра до 23 ночи.
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