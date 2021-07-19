В Екатеринбурге снова заработал фонтан в Дендропарке

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Его открытия горожане ждали все лето.

В Екатеринбурге после ремонта запустили фонтан в Дендропарке, сообщили НАШЕЙ читатели сегодня, 19 июля. Фонтан не работал с начала лета, несмотря на жару. Многие ждали его открытия. О том, почему он был закрыт, НАША узнала в мэрии.

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Это был небольшой косметический ремонт чаши фонтана, на который из бюджета выделили около ста тысяч рублей.

Уточнили НАШЕЙ в мэрии.

Всего в Екатеринбурге восемь фонтанов, которые работают с 11 утра до 23 ночи.

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