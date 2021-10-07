Свердловское МЧС выпустило экстренное штормовое предупреждение

Свердловское МЧС сегодня, 7 октября, выпустило экстренное предупреждение о непогоде, которая ожидается завтра. По прогнозам синоптиков, ветер поднимется до 20 метров в секунду. Находясь дома или покидая квартиру рекомендуется закрыть все форточки, окна, отключить электричество, газ и водопровод. При сильных порывах ветра - отойти от окон подальше.
Если штормовой ветер застал вас на улице, укройтесь в подъезде или в прочном здании. Не подходите к окнам и остановкам общественного транспорта, рекламным щитам и недостроям, а также оборванным проводам, вывескам, и одиночным деревьям. Водителей спасатели просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров. А также не парковать транспорт под опасными объектами, указанными выше.
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