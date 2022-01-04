Свердловское УГИБДД: за четыре дня праздников шесть уральцев погибли в ДТП

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За это же время в регионе задержали больше 220 пьяных водителей.

В Свердловской Госавтоинспекции подвели первые трагические итоги новогодних каникул. За четыре дня с 31 декабря по 3 января в 18 ДТП погибли шесть уральцев. Еще 27 человек получили травмы (среди них - 7 детей).

Госавтоинспекция Свердловской области призывает участников дорожного движения – водителей, пассажиров и пешеходов к благоразумию, соблюдению ПДД и мер безопасности при участии в дорожном движении. Водителям следует выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, и помнить, что, управляя источником повышенной опасности, водитель несет ответственность и за пассажиров, которые находятся вместе с ним в автомобиле, и за других участников движения – водителей и пассажиров других авто, пешеходов, если они могут пострадать по его вине. Крайне опасны необдуманные и рискованные выезды на встречную полосу, которые несут за собой гибель людей, травмирование сразу нескольких участников. Водителей не останавливает от нарушения ПДД и присутствие в автомобиле самых важных пассажиров – детей. Во время совместных поездок водители допускают опасные маневры, превышение скорости и отвлекаются при управлении. Использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств для перевозки маленьких пассажиров - поможет снизить риск получения травм в результате незначительного столкновения или резкого торможения и спасет жизнь при серьезной аварии.

Рассказали НАШЕЙ в свердловской Госавтоинспекции.

Смертельные аварии произошли на трассах "Екатеринбург-Шадринск-Курган" , "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", "Пермь-Екатеринбург", а также в Нижнесергинском районе. Среди основных причин ДТП - выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, несоответствие скорости конкретным условиям, нахождение пешеходов на проезжей части, несоблюдение очередности проезда. Только за четыре дня автоинспекторы задержали 220 нетрезвых водителей и свыше 150 водителей, которые сели за руль, не имея при этом права управления.

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