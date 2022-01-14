Уральские полицейские помогли семье, застрявшей ночью на трассе из-за сломанной машины. Инцидент произошел на выезде из Нижнего Тагила, недалеко от поселка Черноисточинск (на девятом километре трассы "Нижний Тагил - Усть-Утка"), рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
У семьи из Магнитогорска сломался автомобиль Renault Logan, больше двух часов владельцы не могли завести машину. Уже ранним утром они обратились за помощью в полицию, сообщение было передано патрульному наряду ДПС в составе инспекторов лейтенанта полиции Сергея Котовщикова и сержанта полиции Алексея Галкина.
Супруги рассказали, что ездили по делам и направлялись к себе домой. Во время движения случилась поломка, автомобиль заглох и больше не запускался. Семья в ночное время по телефону стала обращаться в многочисленные службы для эвакуации и транспортировки машины до места проживания. Простояв больше двух часов в жутком холоде в ожидании спасения, путешественники решили позвонить в полицию и не пожалели об этом. Представители МВД пригласили продрогших людей в салон своего служебного автомобиля отогреться, а также организовали выезд эвакуатора и транспортировку сломавшийся машины в Магнитогорск.
Учитывая морозную погоду ежедневно в целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме на всех трассах. Участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью по телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61 или «102» с мобильного телефона, а также по телефону Единой службы спасения «112».
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