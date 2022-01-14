Уральские полицейские помогли семье, застрявшей ночью на трассе из-за сломанной машины. Инцидент произошел на выезде из Нижнего Тагила, недалеко от поселка Черноисточинск (на девятом километре трассы "Нижний Тагил - Усть-Утка"), рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

У семьи из Магнитогорска сломался автомобиль Renault Logan, больше двух часов владельцы не могли завести машину. Уже ранним утром они обратились за помощью в полицию, сообщение было передано патрульному наряду ДПС в составе инспекторов лейтенанта полиции Сергея Котовщикова и сержанта полиции Алексея Галкина.