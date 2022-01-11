Сбор биометрических данных у водителей такси и каршеринга: что ждать от нового закона?

Закон о сборе биометрических данных водителей такси, выпущенный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ был опубликован 10 сентября 2021 года, а вступит в силу уде с 1 марта 2022. НАША решила разобраться в нововведении. Что же обозначает этот закон?

Такси и сервисам каршеринга разрешат собирать биометрические данные водителей. В приказе указаны порядок обработки, включая сбор и хранение параметров биометрических персональных данных, порядок размещения и обновления данных в единой биометрической системе и в иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, а также требований к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации. Сбором данных пользователей будут заниматься сами сервисы каршеринга. У них есть для этого все возможности.