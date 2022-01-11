Сбор биометрических данных у водителей такси и каршеринга: что ждать от нового закона?

Закон о сборе биометрических данных водителей такси, выпущенный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ был опубликован 10 сентября 2021 года, а вступит в силу уде с 1 марта 2022. НАША решила разобраться в нововведении. Что же обозначает этот закон?
Такси и сервисам каршеринга разрешат собирать биометрические данные водителей. В приказе указаны порядок обработки, включая сбор и хранение параметров биометрических персональных данных, порядок размещения и обновления данных в единой биометрической системе и в иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, а также требований к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации. Сбором данных пользователей будут заниматься сами сервисы каршеринга. У них есть для этого все возможности.
По большому счету, часть биометрии у них уже есть в виде изображений и селфи с паспортом. Из них можно снять достаточно качественный отпечаток лица. Отпечатки пальцев операторы тоже смогут собрать через приложение.
С таксистами ситуация усложняется. Скорее всего, биометрии водителей придется пропускать через какую-либо свою оффлайн – систему, либо дорабатывать приложение. Сбор биометрических данных позволит сервисам заказа такси и каршеринга повысить безопасность своих поездок. В наше время очень много водителей такси и водителей каршеринга могут передавать свое управление транспортом другому человеку. Например, их могут использовать водители такси, чтобы переключаться между машинами для большего заработка. Из-за халатного отношения водители такси и пользователи каршеринга используют данные других людей, если у первых есть какие-либо ограничения.
НАША опросила несколько водителей, чтобы узнать, что же они думают о новом законе:
Однозначно повысится безопасность поездок после внедрения данного приказа. Идентификация водителя через биометрию поможет с точностью отслеживать кто управляет транспортным средством, чтобы предотвратить мошенничество с подменом водителей, а также поможет правоохранительным органам в возбуждении следствия на гражданина в случае его неправомерных действий по отношению к пассажиру и существенно снизит процент уголовных и административных правонарушений со стороны водителей. Считаю, что данный приказ должны были издать намного раньше 2021 года.
Мы можем наблюдать какие убитые автомобили ездят в каршерингах, а почему? Из-за чувства анонимной безнаказанности водителей. Машины используют для тест-драйва, а с собранной биометрией уже не очень хочется проверять авто на прочность. Потому что в случае чего, придется заплатить. В такси страшно иной раз садиться. Ладно я, парень, а вот хрупкая девушка? Так больше безопасности, как для пассажира, так и в целом для ситуации на дороге. Конечно, можно сказать, а если эту всю биометрию украдут злоумышленники и будут применять в своих целях, это уже вопрос другого порядка. И паспорт могут из кармана вытащить, и что же, паспорт не делать теперь? В данном приказе я вижу одни плюсы, как для сервисов предоставляющий авто в аренду, как для таксистов, как и для обычных водителей. От этого всем на дорогах спокойнее будет. Ведь чем меньше анонимности, тем меньше безнаказанности.
Автор: Михаил Чирков.
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