В 155 многоэтажках Екатеринбурга до сих пор нет отопления

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49251

Это при что, что ночью температура опускается до -5.

В 155 многоэтажках Екатеринбурга до сих пор нет отопления, сообщили сегодня, 27 сентября, в Департаменте информационной политики Свердловской области. Там же уточнили, что их подключение осуществляется по графику, и до 30 сентября жители этих домов тепло должны получить. Это:

  • 14 домов на ВИЗе,
  • 36 домов в Кировском районе,
  • 31 дом в Октябрьском районе,
  • 45 домов в Орджоникидзевском районе,
  • 29 домов в Чкаловском районе.

По вопросам качества и сроков подключения отопления екатеринбуржцы могут обращаться на горячую линию по тел. 222-3-005 или 371-11-75. Полный список номеров для жителей региона вы можете прочесть здесь.


Полностью к отоплению в регионе подключены 89 муниципальных образований, уже отапливается 92,25 млн кв. метров жилья и 6048 учреждений соцкультбыта. Тепла нет лишь в нескольких больницах и учреждениях культуры, все детские сады, интернаты, школы и вузы отапливаются в полном объеме. В целом в регионе нет отопления в трех домах Серова из-за длительного ремонта сети, а также в шести домах Верхнего Дуброво из-за долгов за газ.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49251

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined