В 155 многоэтажках Екатеринбурга до сих пор нет отопления, сообщили сегодня, 27 сентября, в Департаменте информационной политики Свердловской области. Там же уточнили, что их подключение осуществляется по графику, и до 30 сентября жители этих домов тепло должны получить. Это:

14 домов на ВИЗе,

36 домов в Кировском районе,

31 дом в Октябрьском районе,

45 домов в Орджоникидзевском районе,

29 домов в Чкаловском районе.

По вопросам качества и сроков подключения отопления екатеринбуржцы могут обращаться на горячую линию по тел. 222-3-005 или 371-11-75. Полный список номеров для жителей региона вы можете прочесть здесь.

Полностью к отоплению в регионе подключены 89 муниципальных образований, уже отапливается 92,25 млн кв. метров жилья и 6048 учреждений соцкультбыта. Тепла нет лишь в нескольких больницах и учреждениях культуры, все детские сады, интернаты, школы и вузы отапливаются в полном объеме. В целом в регионе нет отопления в трех домах Серова из-за длительного ремонта сети, а также в шести домах Верхнего Дуброво из-за долгов за газ.

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