Свердловские синоптики и МЧС предупреждают о шторме, снеге и гололеде

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Свердловское МЧС, а также синоптики Уралгидрометцентра срочно предупреждают жителей региона и Екатеринбурга о непогоде. Сегодня, 27 сентября, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, с 27 по 30 сентября усиливаются ночные заморозки до -5, кроме того, в область придет мокрый снег, а с ним и гололедица. Подробнее о прогнозе погоды:


Сегодня, 27 сентября, в Свердловской области местами начнутся дожди с мокрым снегом, температура будет держаться в границах +4 - +9 градусов, ветер восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. В Екатеринбурге чуть теплее, +7 - +9 градусов, облачно, ждем кратковременный дождь.


Завтра, 28 сентября в регионе и в Екатеринбурге продолжится дождливо-снежная погода с температурой +4 - +9 градусов, ветер немного стихнет до 10 метров в секунду.


Послезавтра, 29 сентября станет холоднее, температура опустится до +3 - +8 градусов, в Екатеринбурге - до +6 - +8 градусов. Осадков не ожидается.


При штормовом ветре соблюдайте правила безопасности. Без необходимости не выходите на улицу и помните, что ветер может оборвать линии электропередач и повредить кровлю зданий. Не проводите высотные работы! Не подходите близко к стенам домов, чтобы на вас не упал шифер и другие предметы. Также не паркуйте автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

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