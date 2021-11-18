В день рождения Екатеринбурга дети устроили концерты памятникам: видео

Сегодня, 18 ноября, Екатеринбург отмечает исторический день рождения, уральской столице исполнилось 298 лет. В честь праздника воспитанники городских школ искусств устроили флешмоб и сыграли классические музыкальные произведения для памятников.
Для памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Генину на плотинке исполнили "Концерт № 2" Фридриха Зейца в исполнении 9-летнего скрипача Тимура Ишниязова, ученика детской музыкальной школы № 3 имени Д. Шостаковича. Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса на привокзальной площади сыграли композицию "Ах ты степь широкая", на баяне ее исполнил Евгений Смоленцев из детской музшколы № 2 имени М. Глинки.
"Горожане" в сквере на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина послушали сюиту № 1 для виолончели соло, которую исполнил на саксофоне Северин Киприянов, ученик детской музшколы имени М. Фролова. Для Петра и Февронии в сквере у Храма-на-Крови солистки ансамбля "Звонцы" гимназии "Арт-Этюд" исполнили свадебную песню "Кто у нас хороший". Для памятника Александру Пушкину ученица театральной школы прочла отрывок "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях".
В Екатеринбурге на сегодняшний день работает 37 художественных школ и школ искусств, в которых учатся 17 тысяч детей. 14 декабря 2021 года система детского художественного образования в нашем городе отметит 90 лет со дня основания.
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