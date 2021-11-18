В день рождения Екатеринбурга дети устроили концерты памятникам: видео

Сегодня, 18 ноября, Екатеринбург отмечает исторический день рождения, уральской столице исполнилось 298 лет. В честь праздника воспитанники городских школ искусств устроили флешмоб и сыграли классические музыкальные произведения для памятников.

Для памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Генину на плотинке исполнили "Концерт № 2" Фридриха Зейца в исполнении 9-летнего скрипача Тимура Ишниязова, ученика детской музыкальной школы № 3 имени Д. Шостаковича. Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса на привокзальной площади сыграли композицию "Ах ты степь широкая", на баяне ее исполнил Евгений Смоленцев из детской музшколы № 2 имени М. Глинки.