В Екатеринбурге активировались лжепереписчики

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Они орудуют в Чкаловском районе города и обокрали уже две семьи.

В Свердловской области в связи с стартом Всероссийской переписи населения (как принять участие - мы рассказывали ранее) активировались мошенники. В полиции уже зафиксировали два инцидента с лжепереписчиками.


Один из них произошел 27 октября в Екатеринбурге, в доме на Агрономической (Чкаловский района). В квартиру к 83-летней пенсионерке пришли две женщины, одни из них, вероятно не взаправду, беременная. Пожилая женщина впустила их к себе домой. Девушки поинтересовались, есть ли у бабушки деньги и попросили показать ей купюру для проверки. Они переписали номер банкноты и вернули, чтобы посмотреть, куда бабушка убирает сбережения. После чего одна из них отвлекла пожилую даму, а вторая украла 300 тысяч рублей. В тот же день две лжепереписчицы обокрали 91-летню пенсионерку в доме неподалеку, на улице Ляпустина. У бабушки после их визита пропали 220 тысяч рублей.

На данный момент полиция выясняет личности двух аферисток. Рассказываем, как отличить переписчика от мошенников. Во-первых, информацию о своем переписчике можно узнать по номеру горячей линии тел. 8-800-707-20-20 (с 9.00 до 21.00). Во-вторых, переписчик не имеет права спрашивать у вас паспорт, документы на жилье, собирать деньги и интересоваться суммой вашего дохода. У переписчика должны быть:

  • удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом);
  • шарф, жилет и сумка с символикой переписи;
  • планшет со специальной программой переписи и электронным переписным листом;
  • средства санитарной гигиены (маска, перчатки).

При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать нельзя, так как подобная форма получения данных официально не используется. Если кто-то звонит и спрашивает личные данные, знайте — вас пытаются обмануть.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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