В Екатеринбурге активировались лжепереписчики

В Свердловской области в связи с стартом Всероссийской переписи населения (как принять участие - мы рассказывали ранее) активировались мошенники. В полиции уже зафиксировали два инцидента с лжепереписчиками.

Один из них произошел 27 октября в Екатеринбурге, в доме на Агрономической (Чкаловский района). В квартиру к 83-летней пенсионерке пришли две женщины, одни из них, вероятно не взаправду, беременная. Пожилая женщина впустила их к себе домой. Девушки поинтересовались, есть ли у бабушки деньги и попросили показать ей купюру для проверки. Они переписали номер банкноты и вернули, чтобы посмотреть, куда бабушка убирает сбережения. После чего одна из них отвлекла пожилую даму, а вторая украла 300 тысяч рублей. В тот же день две лжепереписчицы обокрали 91-летню пенсионерку в доме неподалеку, на улице Ляпустина. У бабушки после их визита пропали 220 тысяч рублей.