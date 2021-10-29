В Екатеринбурге активировались лжепереписчики

В Свердловской области в связи с стартом Всероссийской переписи населения (как принять участие - мы рассказывали ранее) активировались мошенники. В полиции уже зафиксировали два инцидента с лжепереписчиками.
Один из них произошел 27 октября в Екатеринбурге, в доме на Агрономической (Чкаловский района). В квартиру к 83-летней пенсионерке пришли две женщины, одни из них, вероятно не взаправду, беременная. Пожилая женщина впустила их к себе домой. Девушки поинтересовались, есть ли у бабушки деньги и попросили показать ей купюру для проверки. Они переписали номер банкноты и вернули, чтобы посмотреть, куда бабушка убирает сбережения. После чего одна из них отвлекла пожилую даму, а вторая украла 300 тысяч рублей. В тот же день две лжепереписчицы обокрали 91-летню пенсионерку в доме неподалеку, на улице Ляпустина. У бабушки после их визита пропали 220 тысяч рублей.
На данный момент полиция выясняет личности двух аферисток. Рассказываем, как отличить переписчика от мошенников. Во-первых, информацию о своем переписчике можно узнать по номеру горячей линии тел. 8-800-707-20-20 (с 9.00 до 21.00). Во-вторых, переписчик не имеет права спрашивать у вас паспорт, документы на жилье, собирать деньги и интересоваться суммой вашего дохода. У переписчика должны быть:
- удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом);
- шарф, жилет и сумка с символикой переписи;
- планшет со специальной программой переписи и электронным переписным листом;
- средства санитарной гигиены (маска, перчатки).
При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать нельзя, так как подобная форма получения данных официально не используется. Если кто-то звонит и спрашивает личные данные, знайте — вас пытаются обмануть.
- Недавно аферисты обокрали пенсионерку на полмиллиона рублей, пока уговаривали ее поставить прививку от коронавируса. Другие аферисты просят пройти опрос о том, вакцинировались вы или нет.
- Статистика по случаям мошенничества в этом году пугает. В шоке даже сами полицейские.
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- Ведется даже молодежь! Педиатр из Екатеринбурга отдала два миллиона "силовику".
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