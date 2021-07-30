В Екатеринбурге бизнесмена осудят за несостоявшееся убийство конкурента

Сегодня, 30 июля, свердловская прокуратура передала в суд дело 48-летнего екатеринбуржца-бизнесмена, который организовал неудачное убийство своего бывшего партнера и гендиректора другой компании. Происходило это еще в феврале - июле 2007 года, директор крупной коммерческой фирмы решил устранить своего конкурента в Вологде. В Екатеринбурге он вышел на мужчину, который согласился на убийство за 1,2 млн рублей. Нанятый киллер подыскал для грязного дела исполнителей, знакомого и своего брата. На железнодорожном вокзале он передал им всю информацию о цели: фотографию бизнесмена, данные о месте работы, марки автомобиля и другое. Из Екатеринбурга на поезде они отправились в Вологду.
Однако организованное убийство по найму не было доведено до конца, так как исполнители добровольно отказались от совершения преступления. Прибыв в Вологду они созвонились с потерпевшим и в ходе встречи рассказали о поступившем заказе на его убийство. Впоследствии 13 июля 2007 года при передаче денежных средств за убийство брат исполнителя был задержан.
Только в июле 2020 года удалось выйти на организатора несостоявшегося убийства. Екатеринбуржец сменил нелегально фамилию и гражданство, из-за чего найти его было нелегко. Вывести на его на чистую воду помог анализ отпечатков пальцев на дактилоскопических картах. Теперь мужчину осудят по статье "Организация приготовления к убийству по найму", дело передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
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