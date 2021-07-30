В Екатеринбурге бизнесмена осудят за несостоявшееся убийство конкурента

Сегодня, 30 июля, свердловская прокуратура передала в суд дело 48-летнего екатеринбуржца-бизнесмена, который организовал неудачное убийство своего бывшего партнера и гендиректора другой компании. Происходило это еще в феврале - июле 2007 года, директор крупной коммерческой фирмы решил устранить своего конкурента в Вологде. В Екатеринбурге он вышел на мужчину, который согласился на убийство за 1,2 млн рублей. Нанятый киллер подыскал для грязного дела исполнителей, знакомого и своего брата. На железнодорожном вокзале он передал им всю информацию о цели: фотографию бизнесмена, данные о месте работы, марки автомобиля и другое. Из Екатеринбурга на поезде они отправились в Вологду.