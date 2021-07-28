В Свердловском УФАС рассказали, как борются с рекламой проституции

Всего обработали почти 400 заявлений о нарушениях в сфере рекламы. На первом месте, конечно же, рекламные звонки и СМС, а также письма на электронную почту. В отношении недобросовестных рекламодателей принято 111 постановлений. А в общей сумме нарушители заплатили 58 млн штрафов за нарушение закона о рекламе.

Рассказал Дмитрий Шалабодов и о том, как закончилось скандальное дело о рекламе "Брусники". Напомним, в видеоролике маленькая девочка показывает своим подругам средний палец. Малышка переезжает из хрущевки в новостройку. Суд первой инстанции признал нарушение закона о рекламе и подтвердил, что в видео используется непристойные и оскорбительные образы, формируется негативное отношение к лицам, которые живут в домах старой застройки и нарушаются права ребенка, который снимался в рекламе. Компанию "Брусника" оштрафовали на сто тысяч рублей.

Чтобы пожаловаться на навязанную вам рекламу, позвоните в свердловскую ФАС по горячей линии тел. 377-00-84.

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