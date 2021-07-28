В Свердловском УФАС рассказали, как борются с рекламой проституции

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И что делать, если вам приходят рекламные СМС и звонки.

В Свердловском УФАС сегодня, 28 июля, подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2021 года. Одной из самых распространенных проблем стала реклама проституции.

Нередки нарушения в рекламе "SPA-салонов", когда реклама ассоциируется с оказанием интимных услуг. Это запрещено, мы уже выработали хорошую судебную практику и активно сотрудничаем в этом направлении с полицией. В этом году в Екатеринбурге зафиксировали три билборда с подобной рекламой.

Рассказал руководитель Управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Всего обработали почти 400 заявлений о нарушениях в сфере рекламы. На первом месте, конечно же, рекламные звонки и СМС, а также письма на электронную почту. В отношении недобросовестных рекламодателей принято 111 постановлений. А в общей сумме нарушители заплатили 58 млн штрафов за нарушение закона о рекламе.


Рассказал Дмитрий Шалабодов и о том, как закончилось скандальное дело о рекламе "Брусники". Напомним, в видеоролике маленькая девочка показывает своим подругам средний палец. Малышка переезжает из хрущевки в новостройку. Суд первой инстанции признал нарушение закона о рекламе и подтвердил, что в видео используется непристойные и оскорбительные образы, формируется негативное отношение к лицам, которые живут в домах старой застройки и нарушаются права ребенка, который снимался в рекламе. Компанию "Брусника" оштрафовали на сто тысяч рублей.


Чтобы пожаловаться на навязанную вам рекламу, позвоните в свердловскую ФАС по горячей линии тел. 377-00-84.

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