Сегодня, 26 ноября, в Екатеринбурге начали сносить здание бывшего аэровокзала "Уктус" в Ботаническом районе города. Работы начались около 6 утра, общественники увидели, как эскалаторы подъехали к зданию и начали его крушить по круглосуточным камерам видеонаблюдения. Несколько часов хватило, чтобы постройка рухнула. Однако чуть позже во время сноса здания упал экскаватор, поэтому работы временно приостановили.
Активисты выступали против снова аэровокзала "Уктус". Среди них и Олег Букин, руководитель организации "Уральский хронотоп" и объединение "Мирные жители". Он, вместе с другими жителями города, предлагали властям включить здание в перечень объектов культурного наследия.
Аэровокзал "Уктус". Часто звучит предложение "встроить" его в ТЦ "Золотой". Это кажется разумным. На самом деле - это чушь. "Уктус" находятся на федеральной земле. Есть другой способ: перевести участок в региональную собственность, после чего губернатор отдаст его в долгосрочную копеечную аренду. Проще говоря, губернатор может бесплатно получить федеральную землю на основании своего обращения. И именно это он собирается сделать. Но есть условие: на таких участках не должно быть объектов недвижимого имущества. Поэтому снос. И поэтому диалога не будет. Процесс запущен, на кону большие бабки и Куйвашев менять решение не собирается!
Проведенная экспертиза не признала здание аэровокзала памятником, поскольку не нашла в нем ничего уникального. Тогда горожане несколько раз выходили на митинги в защиту здания.
На месте аэровокзала "Уктус" будет построен новый торговый центр "Золотой" (инвестор - общество "Малышева, 73).
- Архитекторы опубликовали эскизы благоустройства площади у Театра Драмы. Показываем, как она будет выглядеть после "ремонта".
- Жителям Екатеринбурга предлагают выбрать, какой парк благоустроить в 2023 году.
- Подробно рассказываем о том, как изменится Шарташский лесопарк к 2030 году. Здесь планируют построить новый "Баден-Баден", а само озеро ждем глобальная чистка от ила.
- Также НАША побывала на стройке деревни Универсиады. Показываем, как будут выглядеть общежития спортсменов, которые позже передадут студентам, а самое главное - что будет внутри Дворца водных видов спорта в НАШЕМ фоторепортаже.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев