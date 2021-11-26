Сегодня, 26 ноября, в Екатеринбурге начали сносить здание бывшего аэровокзала "Уктус" в Ботаническом районе города. Работы начались около 6 утра, общественники увидели, как эскалаторы подъехали к зданию и начали его крушить по круглосуточным камерам видеонаблюдения. Несколько часов хватило, чтобы постройка рухнула. Однако чуть позже во время сноса здания упал экскаватор, поэтому работы временно приостановили.

Активисты выступали против снова аэровокзала "Уктус". Среди них и Олег Букин, руководитель организации "Уральский хронотоп" и объединение "Мирные жители". Он, вместе с другими жителями города, предлагали властям включить здание в перечень объектов культурного наследия.