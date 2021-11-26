В Екатеринбурге начали сносить здание бывшего аэровокзала "Уктус"

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Рухнуло уже две трети строения.

Сегодня, 26 ноября, в Екатеринбурге начали сносить здание бывшего аэровокзала "Уктус" в Ботаническом районе города. Работы начались около 6 утра, общественники увидели, как эскалаторы подъехали к зданию и начали его крушить по круглосуточным камерам видеонаблюдения. Несколько часов хватило, чтобы постройка рухнула. Однако чуть позже во время сноса здания упал экскаватор, поэтому работы временно приостановили.


Активисты выступали против снова аэровокзала "Уктус". Среди них и Олег Букин, руководитель организации "Уральский хронотоп" и объединение "Мирные жители". Он, вместе с другими жителями города, предлагали властям включить здание в перечень объектов культурного наследия.

Аэровокзал "Уктус". Часто звучит предложение "встроить" его в ТЦ "Золотой". Это кажется разумным. На самом деле - это чушь. "Уктус" находятся на федеральной земле. Есть другой способ: перевести участок в региональную собственность, после чего губернатор отдаст его в долгосрочную копеечную аренду. Проще говоря, губернатор может бесплатно получить федеральную землю на основании своего обращения. И именно это он собирается сделать. Но есть условие: на таких участках не должно быть объектов недвижимого имущества. Поэтому снос. И поэтому диалога не будет. Процесс запущен, на кону большие бабки и Куйвашев менять решение не собирается!

Писал ранее Олег Букин в своем сообществе "ВК".
Так здание выглядит сейчас, снесли уже 2/3 постройки.
Фото:  

Проведенная экспертиза не признала здание аэровокзала памятником, поскольку не нашла в нем ничего уникального. Тогда горожане несколько раз выходили на митинги в защиту здания.


На месте аэровокзала "Уктус" будет построен новый торговый центр "Золотой" (инвестор - общество "Малышева, 73).

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