В Екатеринбурге от коронавируса умерла депутат гордумы

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Благодаря ее стараниям в столице Урала отремонтировали несколько школ.

Ночью 2 августа в Екатеринбурге скончалась Галина Никандровна Арбузова - отличник народного просвещения, ветеран труда и депутат городской Думы седьмого созыва. Галина Никандровна болела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие. Ей было 73 года.

Всю свою жизнь Галина Арбузова посвятила образованию и воспитанию подрастающего поколения. Под руководством Галины Никандровны учебное заведение выпустило десятки успешных учеников, преподавательский состав всегда находил возможности для развития.

Добавили в пресс-службе гордумы.

Депутат родилась в 1947 году в селе Опарино Кировской области. Она окончила Свердловский государственный педагогический институт в 1976 году, а после преподавала в школе № 67 Орджоникидзевского района. Сначала она работала учителем начальных классов, а после ее назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1992 году Галина стала директором этой школы.


Избиралась Арбузова в Екатеринбургскую городскую Думу, чтобы увеличить количество образовательных учреждений и учебных мест в городе, в том числе и в Орджоникидзевском районе. И старания оказались успешны. Вместе с другими депутатами и сотрудниками Администрации города, они отремонтировали школы №49 и №81 и реконструировали школу №80.


"Наша Газета" выражает соболезнования родным и близким Галины Арбузовой.


Автор: Александра Ларионова.

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