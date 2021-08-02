В Екатеринбурге от коронавируса умерла депутат гордумы

Ночью 2 августа в Екатеринбурге скончалась Галина Никандровна Арбузова - отличник народного просвещения, ветеран труда и депутат городской Думы седьмого созыва. Галина Никандровна болела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие. Ей было 73 года.
Всю свою жизнь Галина Арбузова посвятила образованию и воспитанию подрастающего поколения. Под руководством Галины Никандровны учебное заведение выпустило десятки успешных учеников, преподавательский состав всегда находил возможности для развития.
Депутат родилась в 1947 году в селе Опарино Кировской области. Она окончила Свердловский государственный педагогический институт в 1976 году, а после преподавала в школе № 67 Орджоникидзевского района. Сначала она работала учителем начальных классов, а после ее назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1992 году Галина стала директором этой школы.
Избиралась Арбузова в Екатеринбургскую городскую Думу, чтобы увеличить количество образовательных учреждений и учебных мест в городе, в том числе и в Орджоникидзевском районе. И старания оказались успешны. Вместе с другими депутатами и сотрудниками Администрации города, они отремонтировали школы №49 и №81 и реконструировали школу №80.
"Наша Газета" выражает соболезнования родным и близким Галины Арбузовой.
Автор: Александра Ларионова.
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