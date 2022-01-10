В Екатеринбурге откроют пункты приема живых новогодних деревьев. Сдать ель после праздников можно будет 22 января с 10.00 до 15.00 в "Немузее мусора" по адресу ул. Антона Валека, 12, а также с 24 по 30 января в любое время на экологической станции "Разделяй с Мегой" на ул. Металлургов, 87.

Предварительно горожан просят снять с деревьев все игрушки и мишуру. Кроме того, деревья можно оставить на мусорной площадке у дома в секции для крупногабаритных отходов (не пытайтесь засунуть ель в контейнер!). Тогда на утилизацию их увезет ЕМУП "Спецавтобаза".

После утилизации из елей получается удобрение для почвы, опил, грунт, щепа. Часть елей от оптовиков принимает екатеринбургский зоопарк. Корой деревьев питаются грызуны, а для других животных из стволов и хвои делают игрушки.

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