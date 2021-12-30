В Екатеринбурге подростки из многодетной семьи устроили вписку и подожгли дом

В Екатеринбурге подростки из многодетной семьи устроили вписку и подожгли свой частный дом на улице Патриотов, 21 (Уктус). Как сообщили НАШЕЙ в ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в службу сегодня, 30 декабря, в 3 часа ночи. В двухэтажном жилом доме на площади 200 квадратных метров сгорели надворные постройки. В прокуратуре НАШЕЙ уточнили, что подростки попытались растопить сауну, но произошло короткое замыкание. Начался пожар. Целиком семья состоит из 17 человек, все они живут в одном доме.