В Екатеринбурге подростки из многодетной семьи устроили вписку и подожгли дом

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Всего в доме живет 17 человек. Как только родители уехали, дети решили отпраздновать Новый год.

В Екатеринбурге подростки из многодетной семьи устроили вписку и подожгли свой частный дом на улице Патриотов, 21 (Уктус). Как сообщили НАШЕЙ в ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в службу сегодня, 30 декабря, в 3 часа ночи. В двухэтажном жилом доме на площади 200 квадратных метров сгорели надворные постройки. В прокуратуре НАШЕЙ уточнили, что подростки попытались растопить сауну, но произошло короткое замыкание. Начался пожар. Целиком семья состоит из 17 человек, все они живут в одном доме.

По предварительным данным, накануне вечером взрослые уехали, а подростки, оставшиеся дома, праздновали наступающий Новый год. На цокольном этаже дома расположена сауна, которую подростки пытались растопить. Однако из-за короткого замыкания начался пожар. В настоящее время пожар локализован, тушение огня продолжается.

Рассказали НАШЕЙ в областной прокуратуре.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 23 человека личного состава ГУ МЧС, 7 единиц пожарно-спасательной техники. В зависимости от того, находились ли ночью в доме взрослые, будет принято решение о степени наказания для подростков и их родителей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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