В Екатеринбурге полностью открыли развязку на Луганской

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Хотя ещё остаётся закрытой одна полоса.

В Екатеринбурге полностью открыли движение на развязке Луганской — Объездной. Об этом рассказали в мэрии Екатеринбурга.

— Движение на развязке Луганской — Объездной уже осуществляется в полном объёме, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее НАША сообщала, что работы здесь должны были закончить к 15 сентября. Однако вчера работы ещё продолжались на одной полосе. Кроме того, был закрыт въезд на мост со стороны Объездной. К этому моменту на мосту всё еще остается закрытой одна полоса, однако въезд на мост со стороны Объездной теперь открыт.


Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на вопрос "Почему работы на развязке не выполнены в срок?" ответил, что 15-ое число ещё не закончилось, так что у рабочих ещё было время.


Развязку в сторону Кольцово стали ремонтировать ещё в мае. В июле движение ограничили на мосту и почти сразу образовались гигантские пробки, так что горожане начали опаздывать на самолёт и на работу, а такси были вынуждены отменять заказы.


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