В мэрии Екатеринбурга назвали сроки сдачи развязки на Луганской

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Ранее планировалось закончить работы к 15 сентября.

В Екатеринбурге продолжается ремонт развязки на Луганской — Объездной. И это несмотря на установку сроков по окончанию работ на 15 сентября. Подрядчик обещал закончить работы к этому времени.


На эту тему во время пресс-подхода высказался мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

— 15-е число ещё не закончилось, мы контролируем ситуацию. Я там и ночами смотрю ситуацию. Откроем в ближайшее время, — заявил Орлов.

Тем временем в пресс-службе мэрии уточнили, что контракт с подрядчиком заключён до конца сентября. На мосту уже заменили выравнивающий слой бетона и деформационные швы, установили новые ограждения.


Напомним, развязку в сторону Кольцово стали ремонтировать ещё в мае. В июле движение ограничили на мосту и почти сразу образовались гигантские пробки, так что горожане начали опаздывать на самолёт и на работу, а такси были вынуждены отменять заказы.


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