В Екатеринбурге ребенка с признаками коронавируса заставили идти в больницу

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Ребенок перестал чувствовать вкусы, а температура поднялась до 39 градусов.

В Екатеринбурге родителей ребенка с признаками коронавируса заставили идти в больницу. Об этом сам пострадавший сегодня, 23 ноября, анонимно рассказал паблику "Черный список Екатеринбург". Ребенок привязан к детской поликлинике на Космонавтов, 74.

При повторном обращении по телефону нам посоветовали прийти с ребенком самостоятельно, хотя ночью была температура 39 и полное отсутствие вкусовых рецепторов. В итоге в очереди ребенку стало хуже, лишь при обращении к заведующей оформили нам вызов на дом.

Рассказал житель города в группе ВК.
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В больнице корреспонденту НАШЕЙ не стали комментировать инцидент.

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