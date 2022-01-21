В Екатеринбурге суд смягчил приговор виновнику смертельного ДТП на улице Малышева

Васильеву также зачтут время, уже проведенное в СИЗО (сутки за полтора дня). Родственники погибших остались недовольны решением суда.

Напомним, авария произошла 4 августа около 5.29 утра. Владимир сел за руль автомобиля Kia Rio в нетрезвом виде. Двигаясь со скоростью более 90 километров в час по улице Малышева со стороны Бажова в направлении улицы Московской он врезался в два автомобиля Ssang Yong Kyron и LADA Granta, которые стояли на перекрестке. Машину LADA Granta отбросило на впередистоящую Toyota Corolla, а эту иномарку вынесло на Volkswagen Polo.

В результате пассажир пьяного водителя получил тяжелые травмы, а водитель и пассажир LADA Granta погибли на месте аварии.

Во время расследования отец Владимира сдал свою мочу вместо сына, за что наказали ответственного за взятие анализов врача. Отец же избежал наказания.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!