В Екатеринбурге суд смягчил приговор виновнику смертельного ДТП на улице Малышева

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Вместо 9 лет и 3 месяцев он просидит в тюрьме 8 лет и 11 месяцев.

В Екатеринбурге суд смягчил приговор виновнику смертельного ДТП на улице Малышева. Вместо 9 лет и 3 месяцев Владимир Васильев просидит в тюрьме 8 лет и 11 месяцев. Об этом НАШЕЙ в областной прокуратуре сообщили сегодня, 21 января. Дело в том, что мужчину больше не обвиняют в угоне автомобиля.

Свердловский областной суд изменил приговор, признав Владимира Васильева виновным в совершении преступления "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц". Также суд прекратил производство по статье "Угон". Суд назначил Владимиру Васильеву наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Пояснили НАШЕЙ в прокуратуре.

Васильеву также зачтут время, уже проведенное в СИЗО (сутки за полтора дня). Родственники погибших остались недовольны решением суда.


Напомним, авария произошла 4 августа около 5.29 утра. Владимир сел за руль автомобиля Kia Rio в нетрезвом виде. Двигаясь со скоростью более 90 километров в час по улице Малышева со стороны Бажова в направлении улицы Московской он врезался в два автомобиля Ssang Yong Kyron и LADA Granta, которые стояли на перекрестке. Машину LADA Granta отбросило на впередистоящую Toyota Corolla, а эту иномарку вынесло на Volkswagen Polo.


В результате пассажир пьяного водителя получил тяжелые травмы, а водитель и пассажир LADA Granta погибли на месте аварии.


Во время расследования отец Владимира сдал свою мочу вместо сына, за что наказали ответственного за взятие анализов врача. Отец же избежал наказания.

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