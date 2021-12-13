В Екатеринбурге задержали полицейского. Он делал закладки и там же ловил наркоманов

По версии следствия, в начале декабря 2021 года обвиняемый незаконно разместил наркотическое средство у одного из домов по улице Сыромолотова в Екатеринбурге, для того, чтобы впоследствии задержать с поличным лицо, участвующее в незаконном обороте наркотических средств. Однако сам полицейский был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Судом по ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.