В Екатеринбурге задержали полицейского. Он делал закладки и там же ловил наркоманов

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Чтобы повысить уровень раскрываемости преступлений.

В Екатеринбурге задержали 34-летнего старшего оперуполномоченного полиции отдела УМВД №3, который делал закладки, после чего "ловил" покупателей некротических веществ с поличным на том же месте. Таким образом наркоборец хотел повысить уровень раскрываемости дел. Мужчину отстранили от служебных обязанностей, также на него завели два уголовных дела за "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом с использованием своего служебного положения" и "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в начале декабря 2021 года обвиняемый незаконно разместил наркотическое средство у одного из домов по улице Сыромолотова в Екатеринбурге, для того, чтобы впоследствии задержать с поличным лицо, участвующее в незаконном обороте наркотических средств. Однако сам полицейский был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Судом по ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рассказал НАШЕЙ старший помощник главы Свердловского СКР Александр Шульга.

После инцидента служебную проверку начали и в полиции, руководителя горе-полицейского тоже могут наказать за просчеты в профилактической работе с личным составом сотрудников. Если суд докажет, что полицейский виновен - его уволят со службы, кроме того ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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