В России планируют продлить ноябрьские выходные из-за COVID-19

В Росси могут продлить нерабочие ноябрьские дни из-за ситуацией с распространением коронавируса. С предложением объявить промежуток с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями сегодня, 19 октября, выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В отдельных неблагополучных по эпидобстановке регионах выходные могут начаться уже с 23 октября. Это Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан, Тюменская область, Ивановская область и Республика Татарстан.

Напомним, 4 и 5 ноября считаются праздничными, страна отмечает День народного единства. Это нерабочие дни для большинства населения.