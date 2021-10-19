В России планируют продлить ноябрьские выходные из-за COVID-19

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А всем желающим привиться - давать по два выходных дня.

В Росси могут продлить нерабочие ноябрьские дни из-за ситуацией с распространением коронавируса. С предложением объявить промежуток с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями сегодня, 19 октября, выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В отдельных неблагополучных по эпидобстановке регионах выходные могут начаться уже с 23 октября. Это Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан, Тюменская область, Ивановская область и Республика Татарстан.


Напомним, 4 и 5 ноября считаются праздничными, страна отмечает День народного единства. Это нерабочие дни для большинства населения.

Предлагается обратиться к президенту и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года.

Заявила Татьяна Голикова.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал данную инициативу. Все предложения будут представлены Владимиру Путину завтра, 20 октября, на совещании с правительством. В неблагополучных регионах система QR-кодов распространится на все общественные места, предполагается, что заведения начнут работу в этом режиме уже с 7 ноября. Также Татьяна Голикова предложила предоставлять желающим привиться от коронавируса два выходных дня.

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