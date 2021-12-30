В центре Екатеринбурга снова попытались ограбить банк

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Грабителя спугнули охранники и полиция.

В центре Екатеринбурга снова попытались ограбить банк. Сегодня, 30 декабря, неизвестный мужчина зашел в отделение "Сбербанка" на Ленина, 38. Он начал угрожать сотрудницам банка и просил выдать ему наличные деньги. Но вскоре на место происшествия приехала охрана и полиция. Мужчина сбежал, к счастью, не навредив никому из посетителей и сотрудников банка.

Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка. Тревожный сигнал о ЧП в полицию поступил в 14.54 от частного охранного предприятия "Медведь". Ущерб банку не причинен. Пострадавших среди людей, к счастью, нет. Сыщики уголовного розыска ОП №5 и городского УМВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают персонал и устанавливают возможных очевидцев. Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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