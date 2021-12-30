В центре Екатеринбурга снова попытались ограбить банк

Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка. Тревожный сигнал о ЧП в полицию поступил в 14.54 от частного охранного предприятия "Медведь". Ущерб банку не причинен. Пострадавших среди людей, к счастью, нет. Сыщики уголовного розыска ОП №5 и городского УМВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают персонал и устанавливают возможных очевидцев. Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным.