Власти Екатеринбурга планируют построить второй аэропорт к 2040 году. Об этом сегодня, 25 января, на брифинге рассказал вице-мэр Рустам Галямов. Строительство новой воздушной гавани будет зависеть от стабильности роста пассажиропотока в аэропорту "Кольцово". Отметим, что в прошлом 2021 году количество пассажиропотока в "Кольцово" выросло на 25%.
Наверное, надо сказать честно. Пока он не нужен. Возможно, он понадобится через 10–15 лет. Если повысится пассажиропоток, то необходимо заранее зарезервировать территорию.
Второй аэропорт уже обозначили на генеральном плане Екатеринбурга до 2025 года, поскольку территорию под строительство такого объекта необходимо зарезервировать заранее.
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