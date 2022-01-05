Встречаем Рождество в Екатеринбурге: смотрим богослужения и идем на праздничные концерты

Екатеринбург готовится встречать Рождество - один из главных религиозных праздников зимы! В ночь с 6 на 7 января 2022 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное праздничное богослужение уральской столицы - Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
Если отстоять ночную службу для вас проблематично и вы также не хотите провести вечер в многолюдной толпе - посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на телеканале "Союз", "ОТВ" и на YouTube-канале городской епархии. Не забывайте также, что праздничные Рождественские богослужения пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Конкретное время уточняйте в ближайших к вашему дому храмах.
Другой способ отметить Рождество - посетить одну из праздничных культурных программ города. Так, 7 января в 17.00 в Концертном зале имени Лаврова (проспект Космонавтов, 23) состоится "Рождественский концерт". Уральский государственный академический русский народный хор воссоздаст праздничную атмосферу традиционных деревенских гуляний. Стоимость билетов на концерт начинается от 400 рублей.
14 января в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10) пройдет праздничная программа "Рождественский вертеп", где перед гостями выступят актеры кукольного театра. А после начнутся Рожественские забавы и народные игры. Билет: от 150 рублей.
А вот в "Ельцин Центре" (ул. Бориса, Ельцина, 3) можно отметить Рождество с детьми. Здесь в 14.00 и в 17.00 для малышей пройдет экскурсия с подарком "История елки". Как наряжали елку раньше? А что ели вместо оливье? Узнайте больше об истории Нового года и Рождества, а в конце экскурсии получите подарок. Стоимость билета - 600 рублей.
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