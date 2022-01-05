Встречаем Рождество в Екатеринбурге: смотрим богослужения и идем на праздничные концерты

Екатеринбург готовится встречать Рождество - один из главных религиозных праздников зимы! В ночь с 6 на 7 января 2022 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное праздничное богослужение уральской столицы - Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Если отстоять ночную службу для вас проблематично и вы также не хотите провести вечер в многолюдной толпе - посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на телеканале "Союз", "ОТВ" и на YouTube-канале городской епархии. Не забывайте также, что праздничные Рождественские богослужения пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Конкретное время уточняйте в ближайших к вашему дому храмах.