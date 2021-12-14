Доме офицеров в Екатеринбурге вернул на фронтон над колоннадой барельеф Иосифа Сталина. В 1932-1941 годах изображение украшало здание Дома офицеров, как гласит легенда, его "спрятали" во время визита Никиты Хрущева в 1963 году, а именно - барельеф прикрыли металлическим коробом. А в 1990-х годах военные сняли его под покровом ночи. Несколько десятков лет изображение Иосифа Сталина хранилось в складском помещении Дома Офицеров, а теперь его вернули на родное место.

С ноября в Доме офицеров идет реконструкция фасадов. Ранее во время работы повредили фигуры военных над колоннадой и главным входом в помещение (одной из них оторвали голову). Но в самом Доме офицеров пообещали вернуть все на место в первозданном виде и полностью восстановить скульптуры. Скоро работы будут завершены.

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